الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 03:03 مساءً - كيفية نقل خدمات العمالة المنزلية بين الأفراد عبر مساند www.musaned.com.sa وشروط النقل

كما نعلم أن عدد كبير من المنازل في المملكة السعودية تعتمد بشكل كلي على العمالة المنزلية، وذلك نظرا للمساعدات التي يتم تقديمها من قبل العمالة الوافدين من الخارج، ونظرا لأهمية العمالة السعودية تم طرح خدمة خاصة بهم وهي إمكانية نقل الخدمة، على أن تتوفر الخدمة من خلال منصة مساند الذي طرحتها الحكومة السعودية لتمكين العمالة من نقل الخدمة في الموقع الراغب في العمل به، وعلى الرغم من إتاحة تلك الخدمة للجميع إلا أن الحكومة أوضحت عدة شروط من اللازم توافرها في العامل الراغب في نقل الخدمة بالنسبة إلى المرأة، نوافيكم التفاصيل في التالي.

كيفية نقل خدمات العمالة المنزلية

تم توضيح الخطوات الكاملة اللازم اتباعها عند الرغبة في نقل خدمات العمالة وتتمثل في الآتي:

الخطوة الأولى وهي القيام بتقديم الطلب وذلك من خلال قيام صاحب العمل بزيارة منصة مساند، على تم بنك إدخال البيانات المطلوبة.

على أن تتمثل البيانات التي تخص صاحب العمل الجديد، على أن يتم تدوينها من قبل صاحب العمل السابق، وتتمثل المعلومات في إدخال الاسم كاملا مع توضيح العنوان.

ننتقل إلى الخطوة التالية وهي الحصول على موافقة العامل المنزلي عن طريق قراءة طلب النقل ومن ثم القيام بتوقيع عقد العمل الجديد.

بعد ذلك يجب النظر إلى ملف صاحب العمل الجديد ومن ثم تقييم ملفه وهل يستحق الحصول على العمالة المنزلية.

عقب التحقق من الخطوات السابقة يتم قبول عقد العمل.

ننتقل إلى الخطوة الأخيرة وهي الخدمات المالية عن طريق استكمال كافة الإجراءات ومن ثم دفع الرسوم المطلوبة التي تخص إقامة العامل بعد انتقال الى بيئة عمل جديدة.

ما هي شروط نقل خدمات العمالة بالنسبة إلى المرأة