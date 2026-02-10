انت الان تتابع خبر ميزة في واتساب قد تكون ثغرة خطيرة.. كيف تحمي حسابك؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشفت تقارير عن خلل أمني رصده فريق «مشروع زيرو» التابع لشركة غوغل في آلية حفظ الوسائط على تطبيق واتساب دون تدخل بشري، المعروفة بـ«التنزيل التلقائي»، والتي تعمل على حفظ الصور ومقاطع الفيديو والمستندات بشكل تلقائي على أجهزة المستخدمين. وقد جرى استغلال هذا الخلل من قبل مهاجمين عبر إنشاء مجموعات وهمية على تطبيق واتساب، يتم من خلالها إرسال دعوات إلى الضحايا.وبمجرد انضمام الضحية إلى المجموعة، يبدأ الجهاز في استقبال برمجيات خبيثة، مما يمنح القراصنة القدرة على السيطرة الكاملة. وعلى الرغم من عدم وجود أرقام محددة توضح عدد من وقعوا في فخ الاختراق، فإن القلق يزداد نظرًا لأن عدد مستخدمي التطبيق يتجاوز المليارات في مختلف أنحاء العالم.

ومن جهتها، اعترفت إدارة واتساب بوجود هذا الخلل البرمجي، وأطلقت فورًا تحديثًا جديدًا لإصلاحه وضمان عدم تكرار مثل هذه الهجمات في المستقبل.

أوضح التقرير الأمني أن الملفات الضارة التي يتم تنزيلها إلى الهاتف بسبب خاصية التنزيل التلقائي تمنح القراصنة قدرة كاملة على التحكم في الجهاز عن بُعد، وبمجرد استغلال هذه الثغرة في تطبيق واتساب يمكن للمخترقين سرقة كلمات المرور الخاص بك، وتعطيل برامج الحماية الموجودة على الجهاز مع فتح " أبواب خلفية" سرية يستطيع المخترقين من خلالها التجسس على كل محتويات الجهاز والتحكم بشكل كامل في وظائفه دون أن يشعر المستخدم بأي نشاط غريب.

