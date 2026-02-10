«إذا كنت مقيم في المملكة» | أسباب الترحيل من السعودية 1447 وفق التعديلات الجديدة

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 03:03 مساءً - إن أحكام نظام الترحيل في السعودي يأتي في سياق نصوص القرار الوزاري رقم 109/1 لعام 1434هـ، والمتضمنة حالات الإبعاد القضائي والإبعاد الإداري.

كما يُحدد هذا النظام كافة الأسباب التي يترتب عليها الترحيل من أراضي المملكة العربية السعودية، وذلك يأتي على النحو الآتي:

الوافد إذا كانت أمه أو زوجته سعودية، وارتكب جريمة لا تتعلق بالجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، يؤخذ عليه تعهد في المرة الأولى، ويُبعد نهائيًا في المرة الثانية.

يُمنع من دخول المملكة نهائيًا الوافد الذي له سوابق في أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.

الوافد الذي يخالف تعليمات نظام الإقامة للمرة الأولى يتم إبعاده لمدة ثلاث سنوات، وفي المرة الثانية يتم إبعاده نهائيًا.

ترحيل من انتهت إقامته، وخالف نظام الإقامة في التأخر ضمن المدة المقررة للخروج.

مخالفة الوافد لنظام العمل السعودي، سواء بعمله لدى صاحب عمل دون نقل خدماته أو العمل لحسابه الخاص.

شروط ترحيل الأجانب في النظام السعودي 1447

تجدر الإشارة إلى أن ترحيل الأجانب في النظام السعودي الجديد يتم وفق توافر بعض الشروط والأحكام، وهي التي تتمثل فيما يلي: