الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 01:09 مساءً

للأزواج غير السعوديين | منصة ناجز تكشف طريقة توثيق عقد الزواج في السعودية

كثر البحث عن طريقة توثيق عقد الزواج في السعودية من قِبل الأجانب، إذ يتواجد في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية العديد من الأجانب، ولهذا أتاحت لهم وزارة العدل الكثير من الخدمات الإلكترونية من خلال ناجز ومنها خدمة توثيق الزواج، ومن خلال جريدة لحظات نيوز سنوضح لكم آلية توثيق عقد زواج الأجانب.

طريقة توثيق عقد الزواج في السعودية

يمكن للأجانب والمواطنين توثيق عقد الزواج في المملكة العربية السعودية بشكل إلكتروني من خلال بوابة ناجز عبر اتباع الخطوات الآتية:

قم بالولوج إلى الموقع الرسمي الإلكتروني لبوابة ناجز “من هنا“. قم بتسجيل الدخول من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد. قم بالضغط على قائمة “الخدمات الإلكترونية”. اختر “الحالات الاجتماعية”. قم بالضغط على خدمة “تصديق عقد الزواج”. انقر على أيقونة “استخدام الخدمة”. قم باختيار جهة التوثيق المعنية. أدخل صفة مقدم الطلب. اكتب كافة بيانات الأطراف المطلوبة منك. قم بإرفاق كافة المستندات المطلوبة منك. انقر على أيقونة “تقديم الطلب”. سيتم إخطارك بأنه تم إرسال الطلب بنجاح من خلال رسالة نصية متضمنة رقم الطلب، وتاريخ الطلب.

شروط توثيق عقد الزواج للزوجين الأجنبين في السعودية

سنعرض لكم كافة الشروط التي يجب أن تتوافر كي يتمكن الأجانب من توثيق عقد زواجهما في السعودية، وجاءت هذه الشروط على النحو التالي:

من الضروري أن يتم رفع الفحص الطبي للزوجين.

يحب أن يتم تقديم الطلب من إحدى أطراف العقد وهم (الزوج، والزوجة، والولي)، أو من ينوب عنهم لكن يشترط من وجود وكالة سارية المفعول.

يشترط إدراج وثيقة عقد الزواج التي تم إصدارها من قِبل المأذون.

طريقة إنشاء عقد زواج في السعودية

يمكنك إنشاء عقد زواج في المملكة العربية السعودية من خلال اتباع الخطوات الآتية:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي الإلكتروني لبوابة ناجز “من هنا“. سجّل الدخول لحسابك عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد. انقر على قائمة “الخدمات الإلكترونية”. قم باختيار “الخدمات الإلكترونية”. اضغط على علامة التبويب “إنشاء عقد زواج”. انقر على أيقونة “استخدام الخدمة”. املأ كافة البيانات المطلوبة منك مثل (بيانات الزوجة – حالة الزوجة – بيانات الزوج – بيانات ولي الزوجة – الفحص الطبي – المهر – شروط الزوج – شروط الزوجة – مكان الواقعة – المرفقات – بيانات الشهود). اضغط على علامة التبويب “تقديم الطلب”. سيتم إرسال رسالة نصية تحتوي على رقم الطلب وكافة تفاصيل الطلب. قم باعتماد الطلب. سيتم إرسال الطلب إلى مأذون الأنكحة. قم بالتواصل مع مأذوني الأنكحة. قم باختيار المأذون من خلال دليل مأذوني الأنكحة. سيتم إصدار الوثيقة عقب اعتماد الطلب. سيتم إخطار كافة أطراف العقد بصدور وثيقة الزواج.

طرق التواصل مع بوابة ناجز

إليكم كافة طرق التواصل مع الدعم الفني لمنصة ناجز:

الموقع الرسمي “من هنا“ العنوان الملقا, طريق أنس بن مالك الرياض 13524، ويمكنك الاطلاع على العنوان من خلال خرائط جوجل رقم الجوال 1950 البريد الإلكتروني [email protected]

أعلنت وزارة العدل عن طريقة توثيق عقد الزواج في السعودية للأجانب، وذلك من أجل تسهيل إجراءات الزواج على الأجانب، وهذا ما تم تسليط الضوء حوله خلال الفقرات السابقة، كما وضحنا آلية إنشاء عقد زواج في السعودية.