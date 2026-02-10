تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 10-02-2026

واصل سعر المؤشر تشكيله لموجات صاعدة مستغلا ثباته المتكرر فوق الدعم الإضافي المستقر عند 24690.00 إضافة لاتحاد المؤشرات الرئيسية بتوفيرها للعزم الإيجابي لنلاحظ تسجيله لبعض الأهداف المقترحة سابقا بوصوله نحو 25025.00.

قد يضطر السعر حاليا لتقديم بعض التداولات الجانبية نظرا لمحاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء إلا أن ذلك لن يؤثر على السيناريو الصاعد بالاعتماد على قوة الدعم الإضافي المذكور سابقا, لذلك سنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم الإضافي ليسهل مهمة استئناف الهجوم الصاعد بتجاوزه أولا لمستوى 25080.00 ومن ثم ليحاول الوصول للهدف التالي المستقر قرب 25230.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 24850.00 و 25080.00

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع