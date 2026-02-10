انت الان تتابع خبر تركيا تتحدث عن عملية عسكرية في قضاء سنجار "بالتعاون مع الحشد الشعبي" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال فيدان في مقابلة مع CNN التركية، وتابعته الخليج 365، ان "وجود حزب العمال الكردستاني الإرهابي في العراق سيصبح قضية محورية"، مؤكداً "على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية إجراءات حاسمة ضد الحزب".

وأكد أنه "لا يمكن السماح باستمرار الوجود المتجذر لحزب العمال الكردستاني، لا سيما في منطقة سنجار"، لافتا الى ان "اعتراف العراق بمشكلة الحزب كان خطابياً في أغلب الأحيان خلال السنوات الخمس الماضية، إلا أن المناقشات في بغداد أصبحت أكثر جدية في عهد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

وأضاف "لطالما كانت حجتنا كالتالي: حزب العمال الكردستاني منظمة تأسست ضد تركيا، لكنها لا تحتل أي أرض داخل تركيا، أما في العراق فعلى النقيض من ذلك، فهو يسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي".

التقييم العسكري والديناميات الإقليمية

وأكد وزير الخارجية أن "العراق يمتلك القدرة الكافية لمواجهة حزب العمال الكردستاني"، لافتا الى ان "منطقة سنجار محاصرة من قبل قوات الحشد الشعبي".

وكشف فيدان أنه "عقد نحو عشرين اجتماعًا مع قائد الحشد الشعبي فالح الفياض، واقترح أن يكون التنسيق بين الجهود حاسمًا"، لافتا الى ان "المقترح تضمن ان يتقدم الحشد الشعبي برًا أثناء قيامنا بعمليات جوية، فسيستغرق الأمر يومين أو ثلاثة أيام، إنها عملية عسكرية بسيطة للغاية".

وانتقد فيدان "بغداد لعدم اعتبارها احتلال حزب العمال الكردستاني تهديدًا رئيسيًا للأمن القومي".