الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تستعرض جهودها في تمكين الاستثمار في قطاع الأمن السيبراني

وأوضح المهندس حسام بن عبدالله الوقيت نائب محافظ الهيئة لقطاع تنمية الأمن السيبراني خلال اللقاء دور الهيئة الإستراتيجي في تنمية قطاع الأمن السيبراني ودعم الاستثمار المحلي والدولي في سوق الأمن السيبراني بالمملكة، ومواكبة التوجهات العالمية في القطاع، بما يسهم في خلق منظومة متكاملة تفتح آفاقاً واسعة لنمو الأبحاث والابتكارات في مجالات الأمن السيبراني ذات الأولوية الوطنية.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص الهيئة بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه.
