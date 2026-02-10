شكرا لقرائتكم خبر الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تستعرض جهودها في تمكين الاستثمار في قطاع الأمن السيبراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرضت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني خلال برنامج «لقاء الجهات الحكومية»، ضمن أعمال معرض الدفاع العالمي 2026، الممكنات التي تتيحها لرواد الأعمال والمستثمرين في مجال الأمن السيبراني، وجهودها في دعم التكامل الرفيع بين الجهات الحكومية بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح المهندس حسام بن عبدالله الوقيت نائب محافظ الهيئة لقطاع تنمية الأمن السيبراني خلال اللقاء دور الهيئة الإستراتيجي في تنمية قطاع الأمن السيبراني ودعم الاستثمار المحلي والدولي في سوق الأمن السيبراني بالمملكة، ومواكبة التوجهات العالمية في القطاع، بما يسهم في خلق منظومة متكاملة تفتح آفاقاً واسعة لنمو الأبحاث والابتكارات في مجالات الأمن السيبراني ذات الأولوية الوطنية.

وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص الهيئة بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه.