شاهد بالفيديو.. مذيع قناة الجزيرة أحمد طه يباغت خالد سلك: (لماذا تغلق التعليقات على منصاتك وأنت مؤمن بالديمقراطية؟)

فاجأ مذيع قناة الجزيرة, المصري, أحمد طه, القيادي بقوى الحرية والتغيير, خالد عمر يوسف “سلك”, بسؤال وصله من أحد المتابعين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن طه, كان قد استضاف “سلك”, خلال برنامجه الذي يذاع على قناة الجزيرة الإخبارية.

المذيع وجه سؤال وصله من أحد المتابعين لللقيادي بالحرية والتغيير, قال فيه: (لماذا تغلق التعليقات على منصاتك وأنت مؤمن بالديمقراطية؟).

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أجاب خالد عمر يوسف, مؤكداً أن صفحته على فيسبوك تعتبر صفحة شخصية ومن حقه أن يغلق التعليقات فيها, لكن لديه صفحة عبر منصة “أكس”, مفتوحة ومتاح التعليقات بها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)