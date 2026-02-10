شهدت العاصمة الأوغندية, كمبالا, زواج فريد من نوعه جمع بين شاب سوداني, وفتاة صينية, حيث حضر مراسم الزفاف عدد كبير من السودانيين, بكمبالا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن العريس السوداني, خالد استيلا, تزوج من الصينية المسلمة “عائشة”, بعد علاقة امتدت لسنوات. مطربة الحفل الفنانة هالة عمر, نشرت صور من حفل الزفاف الذي أحيته بالغناء وكتبت: (مبروك خالد وعائشة : كنت سعيدة بالامس وانا بغني في زواج الشاب السوداني المجتهد خالد استيلا وزوجته صينية الجنسية المسلمة عائشة ( لي جوي جوي ) في كمبالا لانه حسيت انو كنت على رأس لحظة مهمة في حياة شخصين من بيئتين مختلفات باختلاف اللون والعرق والعادات والتقاليد واللغات جمعهما لغة الحب والدين الاسلامي الحنيف لمدة 14 عام ونجحو مع بعض ، مليون مبروك خالد وعائشة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. زواج شاب سوداني من فتاة “صينية” مسلمة ومطربة الحفل تكتب: (جمعتهما لغة الحب والدين الاسلامي الحنيف لمدة 14 عام) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.