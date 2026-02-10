شاهد بالصورة.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية “تسابيح خاطر” تخطف الأضواء بأحدث إطلالة: (عليّا الحرب دوم تشن)

- 1/2
نشرت المذيعة السودانية, الشهيرة تسابيح مبارك خاطر, صورة حديثة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد خطفت مذيعة قناة سكاي نيوز عربية, الأضواء بالصورة التي جاءت من أحدث إطلالة لها.
نجمة قناة النيل الأزرق, السابقة كتبت على الصورة التي ظهرت فيها وهي ترتدي “بدلة”, بيضاء: (خطير ولا أظن يصير..عليّا الحرب دوم تشن و أنا قلبي شرات الطير ..بعّش فؤادك مأمن).
ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن المذيعة الشهيرة ظهرت تتعرض لهجوم شرس من بعض الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك على خلفية دفاعها عن حكومة تأسيس, وقوات الدعم السريع.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
