مناوي: حرق معسكرات النزوح مخطط قاسي لإرغام النازحين على العودة قسراً إلى مدينة الفاشر التي فروا منها طلبا للأمان

كشف حاكم إقليم دارفور، مني اركو مناوي، عن تعرض نازحي معسكر طويلة لحريق مروع أمس، في مشهد يدمي القلوب ويهز الضمير الإنساني.

وقال مناوي في تغريدة على صفحته: بالفيس بوك “إن ما حدث ليس مجرد حادث عابر، بل فاجعة جديدة تضاف إلى معاناة أناس أنهكتهم الحرب وشردتهم المآسي، فلم يجدوا سوى خيام بالية تأويهم، والتي تحولت إلى رماد أمام أعين أطفالهم ونسائهم.

وناشد مناوي المنظمات الإنسانية وكل الجهات المعنية بالتحرك الفوري والعاجل لإنقاذ هؤلاء الضعفاء وتوفير المأوى والغذاء والدواء، قبل أن تتفاقم الكارثة أكثر.

وأشار إلي أن الأرواح التي أنهكها النزوح لا تحتمل مزيداً من الألم أو الانتظار.وأضاف إن استهداف مركبات الإغاثة وحرق معسكرات النزوح سلوك إجرامي مدان بكل المقاييس ويكشف عن مخطط قاسي يراد به إرغام النازحين على العودة قسراً إلى مدينة الفاشر التي فروا منها طلبا للأمان.

واختتم مناوي قائلاً: “إن العالم مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بإدانة هذه الانتهاكات الصارخة والوقوف بجدية لحماية المدنيين الأبرياء الذين لا ذنب لهم سوى أنهم بحثوا عن حياة آمنة تحفظ كرامتهم وإنسانيتهم”.

سونا