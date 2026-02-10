حمدوك يصل أديس أبابا تزامناً مع قمة الاتحاد الأفريقي

- 1/2
وصل إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الإثنين، وفد التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود»، برئاسة رئيس التحالف عبد الله حمدوك، وذلك تزامناً مع انعقاد القمة السنوية للاتحاد الأفريقي التي تتواصل أعمالها خلال الأيام الجارية. وتأتي زيارة وفد «صمود» في إطار جهوده المستمرة للدعوة إلى وقف الحرب في السودان وإحلال سلام شامل، إلى جانب معالجة الأزمة الإنسانية الحادة التي تعيشها البلاد نتيجة استمرار النزاع. ومن المقرر أن يجري الوفد، خلال الزيارة التي تستغرق عدة أيام، سلسلة لقاءات مع وفود الدول والجهات المشاركة في القمة الأفريقية، لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان، وشرح رؤية تحالف «صمود» لتحقيق السلام، والعمل على حث دول القارة الأفريقية على تكثيف جهودها والمساهمة الفاعلة في إنهاء الحرب.
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
