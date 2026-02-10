- 1/2
- 2/2
نشر الشيخ السوداني, المثير للجدل الأمين عمر الأمين, مقطع فيديو قام بتصويره عقب الإنتهاء من أداء مناسك العمرة, وجرى تداوله على نطاق واسع.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أعلن شيخ الأمين, عبر الفيديو عفوه عن كل من أساء إليه على السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة.
كما دافع الشيخ, عن الفنانين, وطالبهم بعدم الالتفات للإنتقادات التي توجه لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤكداً أن الغناء كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال شيخ الأمين, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أن الصحابي عبد الله بن جعفر الطيار, كان عنده “مِزهر”, أو “عود” يعزف عليه ويغني, وذكر الشيخ أن إبن حزم, قال أن الصحابي الجليل إبن عمر, كان يسمع الغناء.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بعد أداء العمرة.. شيخ الأمين يعفو عن كل من أساء إليه ويدافع عن الفنانين: (أحد الصحابة كان عنده “عود” يعزف ويغني عليه) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.