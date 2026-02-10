منصور بن زايد: بناء اقتصاد قوي يدعم مكانة أبوظبي عالمياً

ابوظبي - سيف اليزيد - ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع مجلس إدارة مبادلة للاستثمار.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «خلال اجتماع مجلس إدارة مبادلة للاستثمار اليوم في قصر الوطن بأبوظبي، اعتمدنا خطة أعمال عام 2026. ونواصل دعم الاستثمارات النوعية، وتعزيز النمو المستدام، وبناء اقتصاد قوي يدعم مكانة أبوظبي عالمياً».

