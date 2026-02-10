تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 10-02-2026

يشهد سعر الفضة (SILVER) مكاسب محدودو وحذرة على مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وفي ظل سيطرة موجة هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، كما يعاني السعر في الخلفية من ذلك من الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي السعر على المدى القريب.