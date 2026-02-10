الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 12:03 مساءً - تحذيرات بأجواء غير مستقرة!! إليكم تقرير المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس اليوم

طقس اليوم

كشفت الخرائط الجوية في مركز طقس العرب عن توقعات حالة الطقس اليوم الثالث من مارس 2026 والتي تشمل عدة تغيرات تتأثر بها مناطق المملكة العربية السعودية حتى يوم الأربعاء المقبل.

حيث يبدأ شهر مارس بأجواء غير مستقرة يعيشها أهالي مناطق جازان وعسير والمنطقة الشرقية والأجزاء الشمالية من المملكة خلال اليوم وذلك من خلال ملاحظة الأحوال الجوية غير المستقرة والتي يرافقها هطول أمطار متفرقة في بعض الأنحاء.

ومن المتوقع أن تشهد المملكة قدوم منخفض جوي في طبقات الجو العليا ويتأثر بها جو المملكة اليوم مما يؤدي إلى تدفق كميات من الرطوبة في طبقات الجو كافة لأجواء المملكة.

كذلك تتكاثر كميات من السحب والغيوم على ارتفاعات المملكة اليوم مع هطول الأمطار المتفرقة على أجزاء من غرب ووسط وشرق المملكة العربية السعودية اليوم.

كما تشهد المرتفعات الجنوبية الغربية غيوم ركامية متكاثرة مما يؤدي إلى هطول أمطار متفاوتة الغزارة من متوسطة إلى غزيرة في تلك المناطق ويصحبها حدوث الرعد في حينها.