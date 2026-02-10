الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 12:03 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةطريقة رفع إيقاف الخدمات من خلال بوابة ناجز وفقًا لقرار إيقاف الخدمات الجديد 1447

ازداد البحث مؤخرًا عن طريقة رفع إيقاف الخدمات من خلال بوابة ناجز وفقًا لقرار إيقاف الخدمات الجديد 1447، وذلك من قبل عدد كبير من المواطنين داخل المملكة، فلقد أتاحت وزارة العدل بالمملكة هذه الخدمة بصورة إلكترونية، وتهتم المؤسسة الحكومية في هذه الحالة عند تصنيف الخدمات التي سيتم إيقافها، بحيث لا ينتج عن هذا الإيقاف مشاكل لتابعي الشخص الموقوفة خدماته.

يمكنك القيام برفع قرار إيقاف الخدمات بسهولة ويسر وذلك من خلال الآلية التي أتاحتها وزارة العدل السعودية من خلال البوابة الرسمية الإلكترونية ناجز، باتباع الخطوات الآتية:

ادخل على الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة ناجز وزارة العدل من هنا.

ومن الصفحة الرئيسية للموقع انتقل إلى تبويب “الخدمات الإلكترونية”.

انقر على أيقونة “التنفيذ”.

اضغط على خدمة “طلباتي”.

انقر على تبويب “تقديم طلب رفع إيقاف الخدمات”.

أدخل كافة البيانات المطلوبة في الخانات المحددة لذلك، ولابد من التأكد من إدخال جميع البيانات بصورة صحيحة

انقر على زر “تسجيل الطلب”.

وستظهر في الحال كافة التفاصيل المتعلقة بإيقاف الخدمات الخاصة بك من خلال بوابة ناجز.

شروط رفع إيقاف الخدمات مؤقتا بالمملكة

سنوضح فيما يلي المتطلبات المحددة لإتمام ذلك الأمر بنجاح، والتي تتمثل في الشروط الآتية:

يشترط أن يقوم الشخص المنفذ بحقه إيقاف الخدمات بسداد كافة المستحقات المالية المترتبة عليه خلال 24 ساعة.

يلزم أن تقوم الجهات المختصة بالإجراءات المطلوبة لرفع وقف الخدمات خلال 3 أيام عقب ثبوت انتهاء المشكلة بين الطرفين.

لا يحق للمنفذ بحقه وقف الخدمات بأي شكل سحب كامل راتبه، وإنما يسمح له فقط بالحصول على ⅔ الراتب طالما أن قرار الإيقاف مازال ساري المفعول.

ممنوع بإلحاق أي نوع من الضرر فيما يتعلق بالتابعين للموقوفة خدماته.

يتاح للمنفذ بحقهم قرار وقف الخدمات القيام بصرف العلاوات وبدل الغلاء.

وهذا الأمر يكون بصورة تلقائية، وذلك عن طريق الربط بصورة إلكترونية بين المنصة والمؤسسة الحكومية التي تطلب الإيقاف، وذلك أثناء فترة لا تزيد عن يوم واحد من وقت الموافقة على الإلغاء.

وبذلك نختم موضوعنا طريقة رفع إيقاف الخدمات من خلال بوابة ناجز وفقًا لقرار إيقاف الخدمات الجديد 1447، والذي تناولنا فيه الطريقة الصحيحة لرفع إيقاف الخدمات عبر منصة ناجز، وتعرفنا على الشروط المطلوبة لإتمام ذلك الأمر.