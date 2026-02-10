الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 12:03 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةكيفية التسجيل في أبشر للعمالة المنزلية 2026 في السعودية وشروط التسجيل

كيفية التسجيل في أبشر للعمالة المنزلية 2026 في السعودية وشروط التسجيل

يتساءل العديد من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية عن الخدمات التي توفرها منصة أبشر للعمالة المنزلية، وما هي الشروط التي تتضمن الحصول على العمالة المنزلية، حيث كشفت منصة ابشر عن جميع التساؤلات التي يرغب العديد من المواطنين في معرفتها، بالإضافة إلى ان تعتبر منصة أبشر من أفضل المنصات والمواقع التي أسستها المملكة العربية السعودية للمواطنين والمقيمين داخل، حيث توفر العديد من الخدمات الأخرى التي يبحث عنها الكثير من المواطنين، وفي ما يلي من سطور سوف نتعرف على تفاصيل أكثر.

خطوات التسجيل في منصة أبشر للعمالة المنزلية

لقد حددت منصة أبشر الخطوات التي يمكن لصاحب المؤسسة التسجيل بها، في منصة أبشر للعمالة المنزلية، وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي :

أولا قم بالتوجه إلى الموقع الرسمي الإلكتروني لمنصة أبشر للعمالة المنزلية من هنا.

بعد ذلك قم بالنقر على تسجيل الدخول.

ثم قم بالنقر على خانة خدمات الأفراد، ثم قم بتسجيل اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك.

ثم قم بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك قم باختيار خدمات المكفولين من الخدمات المعروضة أمامك، ثم قم بتحديد استعمالات العمالة المنزلية الوافدة.

سيظهر لك العديد من البيانات اللازمة التي يجب استكمالها.

أخيراً قم بالنقر على تقديم الطلب.

شروط التسجيل التسجيل في أبشر للعمالة المنزلية

لقد حددت حكومة المملكة العربية السعودية الشروط التي يجب الالتزام بها توفرها ليستطيع الفرد التسجيل في منصة أبشر للعمالة المنزلية، بينما تتمثل تلك الشروط فيما يلي: