لمستفيدي تعويض الدفعة الواحدة.. تنويه عاجل من التأمينات الاجتماعية في السعودية!!

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 11:15 صباحاً - عدد كبير جدًا من الأفراد في المملكة العربية السعودية المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدأوا بالتوجه إليها بسلسلة من الاستفسارات العاجلة؛ وذلك من بعد أن وصلت إليهم رسالة “مؤهل” على إعادة مبلغ المنفعة التأمينية المقطوعة.

إذ إنهم لم يكونوا على علمٍ بمعنى أو مدلول تلك الرسالة بشيءٍ من التفصيل؛ وهذا ما وضحه لهم فريق العناية بالعملاء الذي قالت في البداية إن الخدمة مخصصة لمستفيدي تعويض الدفعة الواحدة.

ومن ثم بدأت في التوضيح قائلة إن الفرد الذي عمل على تقديم طلب للحصول على تعويض الدفعة الواحدة وهذا ما تم بالفعل يمكنه إعادة هذا المبلغ المدفوع؛ وذلك من أجل أن تتم إعادة احتساب المدة في النظام.

شروط الاستفادة من تعويض الدفعة الواحدة

وجبت الإشارة إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات قد أقرت على مجموعة من الشروط من أجل الاستفادة من تعويض الدفعة الواحدة، وهي ما تُمكن المشترك الحصول على مستحقاته مرة واحدة دون أن يضطر للانتظار حتى بلوغ 60 عامًا أو أن يحدث له عجز، وهي ما تأتي على النحو التالي: