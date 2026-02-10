تكنولوجيا: سوني تؤكد استمرار سلسلة Xperia ورصد هاتفي Xperia 1 VIII وXperia 10 VIII في قاعدة بيانات IMEI

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد أن أثار قرار سوني وضع علامة Bravia لأجهزة التلفاز تحت إدارة TCL بعض القلق بين محبي هواتف Xperia، خرجت الشركة لتضع حدًا لهذه المخاوف.

إذ أكد لين تاو، المدير التنفيذي ونائب الرئيس المالي لشركة سوني، خلال مكالمة الأرباح الأخيرة، أنه لا يوجد أي تغيير في وضع هواتف Xperia، في إشارة واضحة إلى استمرار السلسلة دون مساس.

وفي السياق نفسه، كشف موقع S-Max الياباني، بعد البحث في قاعدة بيانات GSMA الخاصة بأرقام IMEI، عن تسجيل طرازي Xperia 1 VIII وXperia 10 VIII رسميًا، ما يعزز من قرب إطلاق الجيل الجديد.

ويأتي ذلك امتدادًا للتسلسل المعتاد في أسماء الطرازات، حيث حمل Xperia 1 VII وXperia 10 VII رمزي PM-150X-BV وPM-151X-BV على التوالي، بينما ظهرت الإصدارات الجديدة بالرمزين PM-152X-BV وPM-153X-BV، مع اختلاف الحرف X بحسب المنطقة.

أما الهاتف الرائد Xperia 1 VIII، فقد سُجّل بعدة أرقام طراز إضافية تشمل XQ-GE44 وXQ-GE54 وXQ-GE74، في حين ظهرت لهاتف Xperia 10 VIII أرقام XQ-GH44 وXQ-GH54 وXQ-GH74.

ورغم أن هذه الرموز لا تكشف الكثير للمستخدم العادي، إلا أن مجرد وجودها يؤكد أن الأجهزة في طريقها لخلافة Xperia 1 VII الذي أُطلق في يونيو الماضي، وXperia 10 VII الذي صدر في سبتمبر.

في المقابل، تستمر سلسلة Xperia 5 في الغياب للعام الثالث على التوالي، بعدما كان آخر إصدار منها هو Xperia 5 V في سبتمبر 2023.

ولا توفّر قاعدة بيانات IMEI تفاصيل تقنية إضافية، باستثناء الإشارة إلى أن الهاتفين سيأتيان بشريحة nano-SIM واحدة إلى جانب دعم eSIM.

وحتى الآن، لم تعلن سوني رسميًا عن موعد الكشف أو المواصفات، لكن وكما جرت العادة، تفضّل الشركة إطلاق هواتفها وفق جدولها الخاص دون مواعيد ثابتة.

