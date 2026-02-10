فضيحة تهزّ العائلة المالكة… كيت ووليام يدعمان الضحايا ويكسران الصمت

دبي - فريق التحرير: أصدر المتحدث باسم أمير وأميرة ويلز أول بيان للزوجين حول ملفات جيفري إبستين يوم الاثنين ٩ فبراير.

أعربت كيت ميدلتون والأمير وليام عن دعمهما لضحايا المدان الراحل بجرائم جنسية جيفري إبستين، مؤكدين أنهما يشعران بـ”قلق عميق” إزاء المعلومات التي ما زالت تتكشف بعد نشر ملايين الصفحات من الوثائق المرتبطة بالقضية.

وقال المتحدث باسم الزوجين في ٩ فبراير: “يمكنني التأكيد أن الأمير والأميرة يشعران بقلق عميق إزاء ما يستمر في الظهور من معلومات، وأن أفكارهما لا تزال منصبّة على الضحايا”.

وتُعدّ هذه المرة الأولى التي يتناول فيها وليام وكيت الفضيحة بشكل مباشر، والتي أدت إلى زيادة التدقيق في علاقة عمّ وليام، أندرو ماونتباتن-ويندسور (الأمير أندرو سابقًا)، بإبستين.

وعندما جرّده شقيقه الملك تشارلز، البالغ ٧٧ عامًا، من جميع ألقابه وامتيازاته الملكية، وطلب منه التخلي عن عقد إيجار منزله “رويال لودج” في أكتوبر ٢٠٢٤. أوضح مقربون من وليام وكيت أنهما يدعمان هذه الخطوة، كما أعادا نشر بيان قصر باكنغهام آنذاك.

وجاء في البيان: “يرغب جلالتاهما في التأكيد أن أفكارهما وأقصى تعاطفهما كانت وستظل مع الضحايا والناجين من أي شكل من أشكال الإساءة”.

وخلال حديثه في القمة العالمية للحكومات بدبي في ٣ فبراير، أصبح الأمير إدوارد، الشقيق الأصغر لأندرو، أول فرد بارز من العائلة المالكة يتطرق علنًا إلى آخر التطورات المتعلقة بإبستين، مؤكدًا أنه “من المهم جدًا تذكّر الضحايا”.

وكان أندرو قد تنحّى عن مهامه الملكية العامة في عام ٢٠١٩ عقب مقابلة مثيرة للجدل مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) تحدث فيها عن علاقته بإبستين. وفي يناير ٢٠٢٢، سحبت منه والدته الراحلة الملكة إليزابيث ألقابه العسكرية ورعاياته، بعد أن رفض قاضٍ طلبه إسقاط دعوى الاعتداء الجنسي التي رفعتها ضده فيرجينيا جوفري، إحدى ضحايا إبستين.

ونفى أندرو مرارًا هذه الاتهامات، قبل أن يتوصل إلى تسوية مع جوفري في عام ٢٠٢٢.