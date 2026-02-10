إياد وفانيسا العليا يتصدّران الترند على meta بأغنية “حكيلي”

دبي - فريق التحرير: تصدّرت أغنية “حكيلي” التي تجمع الفنان إياد بالفنانة فانيسا العليا، قائمة الترند على منصّات ميتا، محقّقة المرتبة الأولى ضمن الأعمال الأكثر رواجًا (Trending)، وذلك بعد أيام قليلة فقط من طرحها.

وقبل حلول عيد الحبّ، أطلق إياد وفانيسا هذا العمل الغنائي المشترك الذي جاء بطابع رومانسي دافئ، وحمل الكثير من مشاعر الحبّ والعشق، بأسلوب مؤثّر لامس إحساس الجمهور.

وعبّر إياد عن سعادته بتصدّر العمل قوائم الترند، وذلك من خلال فيديو نشره عبر خاصيّة الستوري على حسابه الرسمي، حيث شكر الجمهور على دعمهم وتفاعلهم مع الأغنية.

يُذكر أنّ أغنية”حكيلي” من كلمات وألحان وتوزيع مهدي عزالدين، فيما تولّى كارنو باغداساريان مهام التسجيل والميكس والماستر.