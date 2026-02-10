الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 11:15 صباحاً - مزايا التأشيرة السياحية الموحدة لدول الخليج

أعلنت المملكة العربية السعودية عن الموافقة على اعتماد التأشيرة السياحية الموحدة حيث تعتبر المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى الدول مجلس التعاون الخليجي من أهم وأبرز الدول في مجال السياحة تطوراً وأعلن وزير السياحة السعودي بأنه بعد الموافقة على اعتماد التأشير السياحية الموحدة سوف يتمكن للمواطنين في دول المجلس بالانتقال بكافة الحرية في بعض البلدان بالإضافة إلى قيام وزارة الداخلية بالتوجه إلى العديد من الدول بإتمام العديد من الإجراءات الهامة للتأكد من تنفيذ التأشيرة السياحية الموحدة وتعد هذه الموافقة من أحد الخطوات الهامة التي تقوم بتقوية السياحة بالإضافة إلى توفير العديد من الفرص لدول الخليج بالذهاب إلى بعضها البعض بصورة سهلة.

الخطة الخليجية المتفق عليها

حققت المملكة العربية السعودية العديد من النتائج وفقاً للجهود الهائلة التي قدمتها في مجال السياحة بالإضافة إلى اعتماد الاستراتيجية الخليجية من خلال وزارة السياحة في الدول مجلس التعاون الخليجي حين الاجتماع الخاص بشهر نوفمبر بالعام الماضي كما أكد وزير السياحة على الأهمية الضرورية لتلك الاستراتيجية التي تعد خطوة هامة في رفع ونمو السياحة في المملكة العربية السعودية كما تهدف المملكة العربية السعودية على تقوية التعاون السياحي مع دول مجلس التعاون الخليجي عن طريق وزارة السياحة ووزارة الداخلية بالإضافة إلى الجهات المختصة لتنفيذ الاستراتيجية بصورة كاملة كما تهدف لتقوية السياحة بين دول الأعضاء.

ما هي مزايا التأشيرة السياحية الموحدة لدول مجلس التعاون

تتميز التأشيرة السياحية الجديدة بإتاحة العديد من المميزات الرائعة والتي تتميز بأنها: