بغرامة تصل إلى 10 ألاف ريال سعودي!! نصائح من المرور بشأن عقوبات الهروب من الحادث

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 11:15 صباحاً - حذر بيان صباحي صادر من المرور السعودي بشأن عقوبات الهروب من الحادث، وهي العقوبات التي تتمثل في الهروب من مواقع الحادث في وقت الحدوث أو دوريات المرور في الطريق، وذلك وهي التي اختلفت بشكل كبير ما بين الغرامة المالية وغرامة السجن.

وتمثلت غرامة الهروب من الحادث في غرامة مالية تصل إلى 10 ألاف ريال سعودي والتي تحدد بناءً على خطورة الحادث مع إمكانية حبس المخالف لمدة لا تتجاوز الـ 3 أشهر، والجمع بين العقوبتين في بعض الحالات على حسب التقديرات اللجنة المرورية المختصة.

وذلك وغرامة الهروب من موقع حادث الاصطدام تصل إلى غرامة مالية 10 ألاف ريال سعودي مع الحبس لمدة لا تزيد عن الـ 3 أشهر، مع تراوح غرامة الهروب من دوريات المرور في الطريق ما بين الـ 3 والـ 6 ألاف ريال سعودي للحد الأعلى والتي تتمثل في:

تجاهل الإشارات أو التحذيرات الصادرة عن الجهات الأمنية.

رفض إصدار أمر وقوف من قبل جهة أمنية.

عدم التوقف عند مراكز الضبط والأمن في السعودية.

كما حذرت من الهروب من نقاط التفتيش والحواجز المالية والتي تصل غرامتها ما بين الـ 3 والـ 6 ألاف ريال سعودي وهي التي تتمثل في “الهروب من نقاط التفتيش، أو عدم التوقف لدورية المرور، أو عدم التوقف لعلامة (يجب التوقف)”.

نصائح المرور السعودي لتجنب المخالفات

ووفر المرور السعودي بعض النصائح لتجنب مخالفة الهروب من الحادث في المملكة ألا وهي: (التوقف فوراً، التواصل مع الجهات المختصة، تقديم المساعدة عند الحاجة، الاحتفاظ بالهدوء والتعاون، الالتزام بالإجراءات القانونية).