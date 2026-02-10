طريقة شراء تذاكر حديقة الحيوانات في الرياض Riyadh Zoo وسعر التذاكر وأهم الفعاليات

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 11:15 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةطريقة شراء تذاكر حديقة الحيوانات في الرياض Riyadh Zoo وسعر التذاكر وأهم الفعاليات

حديقة الحيوانات بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية من أكثر الأماكن المميزة بالمملكة حيث تم توفير عدد كبير جدا من روائع الحياة البرية في مكان واحد ويستمتع الزوار في الحديقة بالعديد من التجارب المذهلة في عدد ستة مناطق فرعية، جميع الزوار بإمكانهم أن يروا الحيوانات المهددة بالانقراض مثل حيوان الباندا الأحمر، وهذا الحدث يعد أول مرة يحدث في منطقة الشرق الأوسط كلها، ومن الجدير بالذكر أنه تم توفير بطاقة استيعابية رائعة ومميزة لجميع زوار الحديقة وبإمكان الزائر أن يستمتع بالجو العائلي واللطيف في الحديقة، وفي هذا المقال سوف نتحدث عن تذاكر دخول حديقة الحيوانات بالرياض وكيفية شرائها.

خطوات شراء تذاكر حديقة الحيوانات في الرياض

تم توفير تذاكر دخول حديقة الحيوانات في مدينة الرياض وبإمكان أي شخص يمتلك هذه التذكرة أن يقوم بزيارة حديقة الحيوانات، وتم شراء التذاكر بواسطة بوابة وي بوك عبر اتباع بعض الخطوات وهذه الخطوات كما يلي:

قم بالدخول للموقع الإلكتروني لبوابة وي بوك عبر الرابط التالي: اضغط هنا

انقر على زر شراء التذاكر

قم بتحديد الموعد المناسب لك لزيارة الحديقة

قم بتحديد عدد التذاكر التي تريد حجزها

قم بقراءة جميع الشروط والموافقة عليها

قم بدفع ثمن التذكرة عبر وسيلة السداد المناسبة لك

انقر على زر تأكيد حجز التذكرة

أسعار دخول حديقة الحيوانات في الرياض

حديقة الحيوانات في مدينة الرياض تعمل طوال أيام الأسبوع وتستقبل الزوار بداية من الساعة 9:00 صباحا وحتى 5:00 مساء أما عن ثمن التذكرة فهو كالتالي:

تذكرة البالغين 10 ريال سعودي

تذكرة الأطفال 5 ريال سعودي

فعاليات حديقة الحيوان في الرياض

حديقة الحيوانات بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية من أكثر الأماكن التي تستقبل الزوار في مدينة الرياض وهذا لما يوجد بها من مميزات كثيرة مثل الفعاليات والتجارب الشيقة التي يمكنك القيام بها داخل الحديقة ومن ضمن التجارب والفعالية الحماسية المتاحة داخل حديقة الحيوانات بالرياض ما يلي