شكرا لقرائتكم خبر طيران الرياض يطلق برنامج الابتعاث الخارجي المبتدئ بالتوظيف لمساعدي الطيارين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن طيران الرياض عن إطلاق برنامج الابتعاث الخارجي المبتدئ بالتوظيف لمساعدي الطيارين، الأول من نوعه وذلك ضمن مسار واعد، أحد مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي بالشراكة مع وزارتي التعليم والنقل والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة للطيران المدني في خطوة استراتيجية تهدف إلى تأهيل الكفاءات الوطنية المتخصصة في قطاع الطيران. ويستهدف البرنامج دراسة درجة البكالوريوس للسعوديين والسعوديات في أرقى الجامعات المتخصصة وهي جامعة أمبري ريدل لعلوم الطيران.

وفي إطار حرص الشركة على دعم مسيرة الطلبة المهنية، سيتم توظيف المقبولين في البرنامج قبل ابتعاثهم لضمان تسجيل سنوات الخبرة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويعزز جاهزيتهم المهنية منذ اليوم الأول. وأكدت الشركة أن إطلاق البرنامج يأتي ضمن جهودها المتواصلة لتمكين الكفاءات الوطنية، وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة في عالم الطيران، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل استثمارًا طويل الأمد في مستقبل صناعة الطيران في المملكة. كما تتوفر كافة تفاصيل التقديم وشروط ومتطلبات القبول عبر بوابة وزارة التعليم.

وبهذه المناسبة عبر الكابتن زياد البيز، نائب الرئيس المكلف لعمليات الطيران في طيران الرياض: "يُعد برنامج ابتعاث مساعدي الطيارين جزءًا من التزامنا ببرامج التوطين في قطاع الطيران، ويعد هذا البرنامج ركيزة رئيسية في تطوير وتمكين شباب وشابات الوطن من خلال الحصول على تعليم عالمي منتهي بالممارسة العملية، ينعكس أثره على تطور مهنة الطيران في المملكة بما يساهم في الوصول إلى مستهدف الشركة في تحقيق أكثر من 200 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر".

يأتي هذا البرنامج ضمن التزام " طيران الرياض " الأوسع بتطوير القدرات الوطنية من خلال مجموعة من مبادرات استقطاب وتنمية المواهب، تشمل إطلاق أول برنامج في المملكة لتوظيف المهندسات السعوديات في مجال صيانة الطائرات، إلى جانب مسارات ابتعاث متخصصة لمهندسي صيانة الطائرات في التخصصات الميكانيكية وهندسة أنظمة الطيران، وبرنامج «نواة» للخريجين، الذي يهدف إلى إعداد خريجي الجامعات عبر تدريب مكثف منتهي بالتوظيف داخل الإدارات المؤسسية في طيران الرياض. وتجسّد هذه المبادرات مجتمعة استثمار «طيران الرياض» طويل الأمد في مستقبل قطاع الطيران في المملكة.