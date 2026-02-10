خطوات عمل الفحص الطبي لاستخراج رخصة قيادة للرجال 1447 والشروط اللازمة لاستخراجها

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 10:09 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةخطوات عمل الفحص الطبي لاستخراج رخصة قيادة للرجال 1447 والشروط اللازمة لاستخراجها

أعلنت وزارة الداخلية في المملكة السعودية عن مجموعة كبيرة من الضوابط والشروط التي يجب أن يتم توفرها لاستخراج رخصة القيادة الخاصة بالرجال، حيث يجب أن يتم إجراء الفحص الطبي أولاً والتأكد من سلامة المواطن صاحب الرخصة، حيث يتم القيام بإجراء الفحص الطبي في إحدى المراكز المعتمدة.

الفحوصات التي يتم إجرائها داخل المركز المعتمد الصحي

يتم إجراء مجموعة من الفحوصات والتي تتمثل فيما يلي:

يتم إجراء الفحوصات الخاصة بالعيون وذلك بهدف تحديد المستوى الخاص بالنظر واستحقاق المواطن لقيادة المركبة.

إجراء كافة الفحوصات الخاصة بالدم للتأكد من سلامة أعضاء الجسم وصحتها.

التأكد من عدم تعاطي المواطن أي من أنواع المخدرات من خلال إجراء الفحوصات الخاصة بذلك.

الفحوصات الخاصة بالكشف عن وجود أي من الأمراض المزمنة.

إجراء كافة الفحوصات اللازمة للتأكد من عدم الإصابة بأي من الأمراض العصبية.

شروط استخراج رخصة القيادة للرجال في المملكة السعودية

قامت الإدارة المختصة بالمرور العامة بوضع بعض الشروط التي يتم من خلالها استخراج رخصة القيادة للرجال في المملكة السعودية وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:

يجب أن يقوم المواطن بإجراء الفحوصات الطبية في أحد المراكز المعتمدة الخاصة بوزارة الداخلية في المملكة.

تسديد جميع المخالفات المرورية في حين وجودها.

يجب أن يتم سداد جميع الرسوم الخاصة بالتقديم للحصول على رخصة القيادة.

تفاصيل إجراء الفحص الطبي لاستخراج رخصة قيادة للرجال 1447

قام بعض المواطنين بالبحث عن الأسعار الخاصة لإجراء الفحص الطبي لاستخراج رخصة قيادة للرجال 1447 حيث تم التوضيح بأن كل مستشفى تتمثل بنظام خاص عن الأخرى وتتمثل تلك الأسعار فيما يلي:

تم تعيين قيمة 150 ريال سعودي حيث تمثل الأسعار الخاصة بالفحص الطبي داخل عيادة الفيحاء.

تقدر قيمة 80 ريال سعودي للفحص في مستشفى الهدى بمكة المكرمة.

الأسعار الخاصة في مستشفى جدة تقدر بقيمة 100 ريال سعودي.

يتم الفحص في مجمع دوائك الطبي بقيمة 150 ريال سعودي.

يتم إجراء الفحوصات في مستشفى الرياض بقيمة 200 ريال سعودي.

يمكن لجميع المواطنين في المملكة السعودية الحصول على رخصة القيادة وذلك من خلال إجراء الفحص الطبي التي يتم من خلال إحدى المستشفيات أو المراكز الصحية المعتمدة ويجب ان يتم توافر بعض الشروط اللازمة لذلك وسادات جميع الرسوم الخاصة.