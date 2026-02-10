الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 10:09 صباحاً - احصل على قرض بقيمة 72,000 ريال بدون كفيل حتى لو كان عليك دين

يمكنك الحصول على قرض من بنك الراجحي في دقائق حتى لو كان لديك الكثير من الديون، وقد وجدوا لك الحل الأمثل، لذلك سنقدم لك اليوم كيفية التقديم على قرض شخصي من مصرف الراجحي بدون كفيل وأهم الشروط، حيث يعتبر الراجحي واحد من أهم المصارف بالمملكة العربية السعودية ويقدم الكثير من الخدمات.

كيفية الحصول على تمويل الراجحي

يمكن للمستفيدين من الضمان الاجتماعي في المملكة الحصول على قرض من بنك الراجحي بالطرق التالية:

يجب عليك تحميل تطبيق الراجحي على هاتفك المحمول ويمكن لمستخدمي أندرويد تحميل التطبيق من هنا ، ويمكن لمستخدمي آيفون تنزيل التطبيق من هنا .

أدخل جميع البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول.

اختر منتجًا ماليًا من القائمة الرئيسية.

ثم قم باختيار نوع التمويل الذي ترغب بالحصول عليه.

للتأكد من أن مقدم الطلب مؤهلا للحصول على التمويل، عليك الضغط على عبارة للتحقق من أهليتك.

قم بتدوين جميع بياناتك الشخصية.

ثم انقر فوق التالي.

سيتم توجيه المتقدمين إلى صفحة تحتوي على تفاصيل صاحب العمل.

كتابة البيانات اللازمة إلى الموقع المناسب.

ثم قم بإرفاق المستندات المطلوبة.

الموافقة على الشروط والأحكام، ثم الضغط على إرسال الطلب.

شروط قرض الراجحي للمستفيدين من الضمانات المطورة

يقدم البنك بعض الشروط لابد من الالتزام بها للحصول على التمويل، وهي:

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً ولا يزيد عن 65 عاماً.

راتب شهري ثابت.

يجب أن يكون العملاء من موظفي المؤسسات الحكومية أو الخاصة، أو المتقاعدين.

ألا يقل الراتب الشهري للموظفين عن 2000 ريال، وألا يقل الراتب الشهري للمتقاعدين عن 1900 ريال.

رقم الهوية الوطنية صالح.

ألا تقل مدة العمل عن ثلاثة أشهر.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض بنك الراجحي

قد قام مسئولو بنك الراجحي بتوضيح كافة المستندات التي يجب تقديمها للحصول على التمويل وهي:

نسخة من بطاقة هوية مقدم الطلب.

صورة مصدقة من الراتب الشهري لمقدم الطلب.

نسخة من إثبات العنوان الوطني.

صورة من كشف الحساب البنكي الأخير لمقدم الطلب.

ختامًا لقد تعرفنا على طريقة الحصول على تمويل بنك الراجحي وأهم الشروط المطلوبة والأوراق اللازمة، حيث يسعى مصرف الراجحي لتقديم يد العون لجميع المواطنين السعوديين.