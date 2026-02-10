الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 09:03 صباحاً - كيفية حجز تذاكر دخول حديقة الأمير ماجد المائية وشروط الدخول

في هذه الأيام يرغب الكثير من الأفراد بزيارة حديقة الأمير ماجد المائية وكذلك يتساءل الكثير عن شروط دخول الحديقة، ومن الجدير بالذكر أن حديقة الأمير ماجد المائية تعتبر واحدة من أهم وأجمل الحدائق في مدينة جدة داخل المملكة العربية السعودية، وهذا لمساحتها الكبيرة والواسعة والتي تبلغ حوالي مئة واثنين وثلاثين متر مربع، ويوجد بالحديقة العديد من المميزات المتنوعة ومنها اللون الأخضر الذي يسيطر على مساحتها، وكذلك تتميز الحديقة بوجود العديد من وسائل الترفيه والمجانية تماما، وفي هذا المقال سوف نقوم بتوضيح كل الشروط الواجب اتباعها لدخول حديقة الأمير ماجد المائية كما سنخبركم بطريقة حجز التذكرة بشكل مبسط.

ما هي شروط دخول حديقة الأمير ماجد المائية

يوجد بعض الشروط الضرورية واللازمة لدخول حديقة الأمير ماجد المائية وهذه الشروط تم وضعها بواسطة المسؤولين عن الحديقة وهذه الشروط كانت لضمان سلامة الأفراد داخل الحديقة وتحقيق الاستمتاع التام لهم وهذه الشروط كالتالي:

أول الشروط الواجبة هو أن يكون الفرد الذي يريد دخول الحديقة قام مسبقا بتسجيل التحصين لاسمه على تطبيق توكلنا.

ثانيا من الممنوع إلغاء حجز التذكرة أو حتى استبدالها.

ثالثا لا يتم دفع قيمة ضريبية فتذكرة دخول الحديقة تشمل القيمة.

رابعا من الممنوع إعادة بيع التذكرة.

خامسا صاحب التذكرة هو المسؤول بشكل كامل عن وقت دخول الحديقة والعمر وكل التفاصيل الأخرى التي يتم تحديدها عند حجز التذكرة.

سادسا يجب أن يلتزم الزائرون بلائحة الحديقة للمحافظة على الذوق الكامل.

سابعا لا يدخل الأطفال ذوي الأعوام أقل من إثني عشر عام بمفردهم فيجب وجود مرافق معهم.

كيفية حجز تذكرة دخول حديقة الأمير ماجد المائية