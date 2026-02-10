الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 09:03 صباحاً - خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية بمساند

أُطلقت خدمة “التأمين على عقود العمالة المنزلية” في المملكة العربية السعودية من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يُمكن لأصحاب العمل تقديم طلب الاشتراك في هذه الخدمة للعمالة المنزلية الجديدة القادمة للمرة الأولى من خلال منصة مساند، وأشارت الوزارة إلى توفُّر هذه الخدمة حاليًا لجميع عملاء مساند، واستفاد منها حوالي 175 ألف عميل، كما يُمكن تقديم طلب تأمين عقود العمالة إلكترونيًا في أي وقت خلال اليوم، وسنوفر لكم رابط خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية من خلال موضوعنا، وللمزيد من المعلومات تابعونا على موقعنا “لحظات نيوز”.

خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية

خدمة التأمين على استقدام العمالة المنزلية ستكون متاحة لأول عامين من تاريخ توقيع العقد، حيث هذه الخدمة تشكل جزءًا من إجراءات التعاقد التي يتعاقد صاحب العمل من خلالها مع مكاتب أو شركات الاستقدام، زبعد مرور سنتين يمكن لصاحب العمل اختيار تفعيل خدمة التأمين، وللتقدم بطلب التأمين يجب اتباع الخطوات التالية:

يتعين الوصول إلى منصة مساند “من هنــــــــــــــا“.

يتم الضغط على تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط علي خدمات مساند.

ثم اختيار خدمات الاستقدام.

اختيار خدمة تأمين عقود العمالة المنزلية.

ضرورة تدوين جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح من قبل المنصة.

إرفاق المستندات المطلوبة من جانب المنصة.

ثم سداد رسوم الخدمة المحددة.

ثم الضغط علي تنفيذ.

ما هي أهمية ضمان عقود العمالة المنزلية؟

أوضحت الوزارة أن خدمة التأمين تسمح بتعويض صاحب العمل والعامل المنزلي في عدة حالات، بدءًا من تاريخ بدء عمل العامل المنزلي: