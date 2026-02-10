الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 09:03 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةكم سعر تأمين ضد الغير تكافل الراجحي 1447 رابط التسجيل في تأمين ضد الغير الراجحي

كم سعر تأمين ضد الغير تكافل الراجحي 1447 رابط التسجيل في تأمين ضد الغير الراجحي

يبحث العديد من الأشخاص عن كم سعر تأمين ضد الغير تكافل الراجحي 1447 رابط التسجيل في تأمين ضد الغير الراجحي، وهذا لأن مصرف الراجحي واحد من أهم البنوك في المملكة العربية السعودية ويعمل على تقديم خدمات مصرفية وبنكية عالية الجودة، جعلت له قاعدة عملاء ضخمة، ولهذا نعرض لكم من خلال موقع لحظات نيوز بعض المعلومات عن سعر تأمين ضد الغير تكافل الراجحي.

حتى تتمكن من التعرف على سعر تأمين ضد الغير تكافل في مصرف الراجحي عليك الاطلاع على الآتي:

تأمين ضد الغير (طرف ثالث): تصل قيمته إلى 1% من قيمة البوليصة.

تصل قيمته إلى 1% من قيمة البوليصة. تأمين وافي سمارت: تصل قيمته إلى 2% من قيمة البوليصة.

تصل قيمته إلى 2% من قيمة البوليصة. التأمين الشامل: تصل قيمته إلى 2% من قيمة البوليصة.

تصل قيمته إلى 2% من قيمة البوليصة. قيمة البوليصة: تصل قيمته إلى 1000 ريال سعودي.

رابط التسجيل في تأمين ضد الغير الراجحي

حرص بنك الراجحي على توفير شكل من أهم أشكال التأمين على السيارات في المملكة العربية السعودية، حيث من خلال هذا التأمين يتم حماية السيارة وحقوق صاحبها، ويمنعه من الدخول في أي مشكلات تسبب تعرضه للسجن.

والجدير بالذكر أن التأمين يلتزم ضد الغير بتغطية كافة التكاليف المالية الناتجة عن الأضرار سواء كانت أضرار مادية أو أضرار جسدية، والتي يمكن أن يتعرض لها الأفراد الآخرين في حادث سيارة يتورط فيه المؤمن عليه، وحتى تتمكن من الوصول إلى رابط التسجيل في تأمين ضد الغير الراجحي عليك النقر “هنا“.

الحالات التي لا يشملها تأمين ضد الغير تكافل الراجحي

وضع بنك الراجحي بعض الحالات التي ليس لها الحق في الاستفادة من تأمين ضد الغير وتلك الحالات تتمثل في الآتي:

في حالة أن كان سن العميل أقل من 21 عام.

في حالة أن تم استعمال السيارة في التفحيط.

إذا كانت السيارة من ضمن السيارات المشاركة في سباق السرعة.

استعمال السيارة في حالات مختلفة مثل مكان غير مصرح بالقيادة فيه مثل الميناء أو المطار أو في أمر مخالف للقانون أو في الحوادث المتعمدة أو في حالة الرخصة المنتهية الصلاحية.

قيام المتقدم بالقيادة تحت تأثير المخدرات والكحول.

أهمية تأمين الراجحي للسيارات

هناك الكثير من الفوائد والأهميات الكامنة في تأمين الراجحي للسيارات، وهي تتمثل في الآتي:

تأمين شامل للسيارة يغطي كل الأضرار الجسدية.

تأمين يشمل كل السيارة يغطي الأضرار المادية.

تقديم حماية شاملة تحمي مالك السيارة من كل الكوارث التي يمكن أن يتعرض لها.

من خلال تطرقنا للحديث عن كم سعر تأمين ضد الغير تكافل الراجحي 1447 رابط التسجيل في تأمين ضد الغير الراجحي، تعرفنا على الكثير من المعلومات حول تأمين بنك الراجحي، كما تبين لنا أن المملكة العربية السعودية حريصة على توفير كافة الخدمات التأمينية لكل المواطنين، وهذا لغرض مساعدتهم في العيش أفضل.