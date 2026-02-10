الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 09:03 صباحاً - مساند | التأمين على عقود العمالة المنزلية إلكترونيًا

مساند | التأمين على عقود العمالة المنزلية إلكترونيًا تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة جديدة للتأمين على عقود العمالة المنزلية بالتعاون مع منصة مساند، وتتضمن هذه الخدمة اتباع جميع الإجراءات والآليات اللازمة لضمان حقوق العمالة المنزلية وأصحاب العمل، يمكن التقديم على الخدمة بشكل سريع وإلكتروني عبر بوابة مساند، ستوفر لكم رابط التقديم على خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية.

كيفية التأمين على عقود العمالة المنزلية عن طريق منصة مساند

صرحت الوزارة بأنه من أجل ضمان حقوق العمالة المنزلية والعمل على توثيق العقود عبر منصة مساند لأكثر من 175 ألف صاحب عمل، فإنه يتوجب علينا اتباع الإجراءات التالية لضمان ذلك.

يتوجب عليك الوصول إلى الموقع الإلكتروني من خلال الرابط التالي: منصة مساند .

النقر على أيقونة نوع التعاقد.

تحديد الاختيار علي نوع الاستقدام.

تحديد مهنة العامل ثم جنسيته.

اختيار العروض الملائمة من بين الموجودة على المنصة.

ثم تأكيد ”طلب استقدام”.

الموافقة علي مكتب الاستقدام.

النقر على تفاصيل الطلب.

اختيار العامل المثالي، من بين العديد من المرشحين للعمل.

سوف يتم تحويل الموقع إلى إجراءات التأمين والشروط.

النقر على ”قبول”.

سيتم نقل الشخص المستفيد إلى شركة التأمين بغية الحصول على مقترحات ملائمة.

بعد الموافقة على السعر.

سيتم نقل العملية إلى منصة مساند؛ بهدف إكمال الإجراءات وتسجيل جميع تفاصيل الطلب.

ما هي أهداف التأمين على عقود العمالة المنزلية؟

أكدت الوزارة أنه تم إتباع إجراءات فعالة لتطبيق نظام التأمين على العمالة المنزلية، وذلك لضمان أن يكون التأمين شرطاً إلزامياً لجميع أرباب العمل في المملكة العربية السعودية الذين يستقدمون عمالة منزلية من خارج المملكة، ويركز هذا النظام على حماية حقوق كلا الطرفين من خلال توقيع عقد رسمي وموثّق عبر منصة مساند، ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق أهداف محددة، وهي حماية الموظفين وأصحاب العمل وتعزيز حقوقهم.