خطوات احتساب مكافأة نهاية الخدمة في السعودية 1447 وشروط الحصول عليها

تعتبر مكافأة نهاية الخدمة من الحقوق الأساسية للعاملين داخل المملكة العربية السعودية، وتحرص المملكة على حصول الموظف على مكافأة نهاية الخدمة سواء كان يعمل في قطاع حكومي أو قطاع خاص وهذا عبر إصدار العديد من القوانين التي تحفظ حق الموظف في الحصول على المكافأة من قبل صاحب العمل، وتحتسب تلك المكافأة على أساس مدة العمل الخاصة بالموظف وكذلك يتم الحصول على تلك المكافأة في حالة انتهاء عقد العمل بين كلا الطرفين، وفي هذا المقال سنقوم بتوضيح قيمة مكافأة نهاية الخدمة بناء على ما ورد في قانون العمل الجديد بالمملكة.

شروط الحصول على مكافأة نهاية الخدمة

توجد مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توافرها ليتمكن الموظف من الحصول على مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص، وهي ما سنوضحه في السطور القادمة:

من أهم الشروط التي ينص عليها القانون هو ضرورة انتهاء مدة العمل بين كلا الطرفين.

كما يجب ألا يقوم صاحب العمل بفصل الموظف بل يجب انتهاء مدة خدمة الموظف بشكل كامل.

وكذلك لا يشترط أن ينص العقد المبرم بين الطرفين على وجود مكافأة نهاية الخدمة.

وأيضا لا يوجد حد أدنى أو حد أقصى خاص بالخدمة في العمل، أي أن المكافأة غير مرتبطة بالمدة.

كيفية احتساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة السعودية 1447

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بتوضيح كيفية معرفة قيمة مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بالموظف بشكل إلكتروني، وهو ما سنوضحه في النقاط التالية:

في البداية يجب الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.

ثم الضغط على أيقونة “حساب مكافأة نهاية الخدمة”.

مع تحديد نوع العقد، وإذا كان عقد يومي فيتم إضافة عدد الأسهم الخاصة بالموظف.

بالاضافة إلى توضيح سبب الانقطاع عن العمل.

ثم القيام بإدخال قيمة الراتب وكذلك عدد السنوات الخاصة بالخدمة.

وفي النهاية ستظهر قيمة مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بالموظف.

وبهذا نكون أوضحنا التفاصيل الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة من حيث الشروط الواجب توافرها للحصول عليها وكذلك كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة إلكترونيا من خلال موقع وزارة الموارد البشرية السعودية.