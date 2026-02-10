الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 09:03 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةخطوات تسجيل الدخول عن طريق نفاذ الوطني إلى التأمينات الاجتماعية في السعودية 1447

خطوات تسجيل الدخول عن طريق نفاذ الوطني إلى التأمينات الاجتماعية في السعودية 1447

قامت مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتوفير خدمة تتيح للأفراد تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني، للتعرف على مستحقاتهم وتقديم شكواهم، وذلك تيسيرًا على المواطنين وعلى المقيمين داخل المملكة، حيث أصبح من الممكن الآن تسجيل الدخول بأكثر من طريقة.

طريقة تسجيل الدخول عن طريق نفاذ الوطني

يحق للأفراد تسجيل الدخول إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية من خلال منصة النفاذ الوطني بشكل مُيسر عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول في البداية إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية من خلال هذا الرابط .

الضغط على خيار النفاذ الوطني المتواجد في منتصف الصفحة الرئيسية.

الضغط على خيار دخول الأفراد.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

إعادة كتابة رمز التحقق المرئي الموجود في الصفحة.

النقر على أيقونة (تسجيل الدخول).

سوف ينتقل الموقع بالمستخدم إلى الصفحة التي تمكنه من الاستفادة من أية خدمات إلكترونية توفرها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

كيفية تسجيل الدخول في التأمينات الاجتماعية للمستخدمين الجدد

في حالة إذا كان المستفيد لم يقم بزيارة موقع التأمينات الاجتماعية مسبقًا، ولم يسجل حساب على الموقع يجب اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الرسمي من هذا الرابط .

الضغط على خيار سجل الآن الموجود أسفل خيار تسجيل الدخول.

تحديد تسجيل الدخول المناسب من بين الحالات الآتية (جهة علاج، صاحب عمل، مشترك).

كتابة البيانات المطلوبة بشكل دقيق.

الضغط على أيقونة (الجنسية) والاختيار من بينها.

في حالة الجنسية السعودية، يرجى إدخال رقم الهوية.

أما في حالة الأجانب يرجى إدخال رقم الإقامة.

كتابة البيانات التالية بشكل دقيق جدًا للحاجة إليها فيما بعد، (رقم الهاتف، عنوان البريد الإلكتروني، رقم المرور).

إعادة كتابة رقم المرور مرة أخرى.

إعادة كتابة رمز التحقق الموجود والمكون من أرقام عشوائية.

الضغط على خيار (الموافقة على الشروط والأحكام).

إدخال أية بيانات إضافية مطلوبة من قبل الموقع.

الضغط على خيار (حفظ وإنهاء التسجيل).

استعلام ساند عن طريق التأمينات الاجتماعية

في حالة ترك الموظف لعمله لظروف طارئة، لم تترك الحكومة السعودية هؤلاء الموظفين دون المساندة، لذا قامت بتوفير خدمة ساند لحين إيجاد وظيفة أخرى، وتفعيل الخدمة يكون كالتالي:

تسجيل الدخول إلى موقع التأمينات الاجتماعية .

الضغط على خيار خدمات.

إدخال رقم الهوية الوطنية.

إعادة كتابة رمز التحقق.

الضغط على خيار (تسجيل الدخول).

وقد اشترطت مؤسسة التأمينات الاجتماعية عددًا من الشروط، قبل تمكين الموظف التارك لعمله من خدمة ساند ومساعدته، ويعتبر من أهم تلك الشروط، أن يكون المستفيد قد قام بتسجيل الاستحقاق في التأمينات الاجتماعية.