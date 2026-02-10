انت الان تتابع خبر مجلس النواب ينشر جدول أعماله ليوم غد الأربعاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة، في بيان ورد لـ الخليج 365 إن "جدول أعمال جلسة يوم غد الأربعاء يتضمن ثلاث فقرات: الأولى النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض النواب".

وأضاف أن " الفقرة الثانية ستتضمن طرح موضوع عام للنقاش بحضور وزير العدل، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات، ونائب قائد العمليات المشتركة لبحث موضوع السجناء المنقولين إلى العراق، مبينة أن " الفقرة الثالثة ستكون مناقشات عامة".