الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 08:15 صباحاً - كم عقوبة مخالفة وقوف المركبة على أرصفة المشاة 2026 في السعودية

تسعى الإدارة العامة للمرور السعودية في المملكة إلى بذل العديد من الجهود الصعبة لكي يتم توضيح مدى تأثير وقوف المركبات على الأرصفة حيث يتسبب ذلك الأمر في إلحاق الضرر بالعديد من المواطنين السعوديين، حيث تبذل الإدارة العامة للمرور أقصى جهودها لكي يتم الحفاظ على حياة المارة حيث قامت بفرض عقوبة تخص وقوف المركبة على أرصفة المشاة حتى يمنع كافة قائدي المركبات من ترك سياراتهم في تلك الأماكن حرصا على سلامة المواطنين بالإضافة إلى وجود مخالفات التي تطلب حجز المركبة بالإضافة إلى دفع غرامات مالية تصل قيمتها إلى 10 آلاف ريال سعودي وغير مسموح القيام بتقسيط تلك المخالفات إلا في حالة وجود أكثر من مخالفة.

ما هي عقوبة وقوف المركبة على رصيف المشاة

أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودية ضرورة عدم وقوف المركبات على الأرصفة وممرات المشاة حيث:

أوضحت الإدارة السعودية على صفحتها الرسمية أنه يلزم على قائدي المركبات الحفاظ والالتزام علي معايير سلامة المارة بالإضافة إلى عدم ترك السيارات في الأماكن المخصصة لها.

صرحت بأن عقوبة وقوف المركبة على رصيف المشاة سوف تكون التحفظ علي السيارة وسحبها لعدم إلحاق أي ضرر للمواطنين.

وجود عقوبة كبيرة وقوف المركبة على رصيف أو على الممرات الخاصة بالمشاة أو الأماكن الخاصة لذوي الإعاقة.

المخالفات المرورية التي يتم فيها حجز المركبة

صرحت الحكومة السعودية عن وجود بعض من المخالفات الشديدة التي تتطلب القيام بحجز المركبة في بعض الأوقات بالإضافة إلى وجود غرامة مالية تصل قيمتها إلى 10 آلاف ريال سعودي وجاءت تلك العقوبات كالتالي: