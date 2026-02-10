على رتبة جندي بالسعودية.. تقديم وظائف الأمن العام الكادر النسائي 1447

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 08:15 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةعلى رتبة جندي بالسعودية.. تقديم وظائف الأمن العام الكادر النسائي 1447

سوف نتعرف بالتفصيل على رتبة جندي بالسعودية في هذا الموضوع، حيث تم الإعلان من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي والتابع لوزارة الداخلية عن فتح باب التقديم لرتبة جندي وعريف للكادر النسائي بالمملكة العربية السعودية، ومن خلال موقع لحظات نيوز سوف نتعرف على رتبة جندي بالسعودية، وطرق التقديم لهذه الوظائف الخاصة بالكادر النسائي، والمختصة بالأمن العام.

شروط التقديم على وظائف الأمن العام

لقد أعلنت الإدارة العامة للقبول عن الشروط الخاصة والأساسية بخصوص التقديم على وظائف الأمن العام للنساء، ومنها رتبة جندي بالسعودية، وتتمثل في:

ينبغي على المتقدمة للوظيفة أن تكون صاحبة جنسية سعودية.

يجب أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها من شهادات.

إذا كانت المتقدمة حاصلة على شهادة من الخارج، فيجب عليها تقديم معادلة من وزارة التعليم السعودي.

منح أو تقديم الهوية الوطنية، ويجب أن تكون سارية المفعول.

يجب على المتقدمة أن تتسم بحسن السير والسلوك.

ينبغي على المتقدمة أن تكون متزوجة من رجل سعودي.

على المتقدمة اجتياز ونجاح جميع الاختبارات، واجتياز المقابلات المقررة للوظيفة المطلوبة.

أن يكون طول المتقدمة للوظيفة متناسق مع الوزن.

النجاح في اختبارات القدرات التي تم وضعها من قِبل الأمن العام.

عدم عمل المتقدمة للوظيفة في أي مؤسسات عسكرية من قبل.

المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف الأمن العام

عند التقديم في أي وظيفة للالتحاق بأي مؤسسة حكومية أو عسكرية يتم طلب المستندات الرسمية والأصلية، وذلك مراعاة للدقة والرسمية، حيث ينبغي تحضير الأوراق التالية:

نسخة من الهوية الوطنية.

نسخة من شهادة اجتياز الاختبارات.

نسخة من اختبارات القدرات العامة.

6 صور شخصية حديثة بخلفية حديثة مقاس 4×6.

نسخة من شهادة المؤهل الدراسي للمتقدمة للوظيفة.

خطوات التقديم في وظائف الأمن العام للنساء

إذا توافرت هذه الشروط السابقة عند أي مواطنة سعودية الجنسية وتريد الالتحاق بوظائف الأمن العام، فينبغي عليها التقديم فورًا، وذلك يتم عن طريق اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى منصة أبشر للتوظيف “من هنا”. قُم بتسجيل الدخول بإدخال البيانات الشخصية الخاصة بك بدقة وبحذر. اضغط على ايقونة الوظائف المتاحة. قُم بالضغط على خيار التقديم على وظيفة جندي الخاص بالكادر النسائي. سوف يتم بعد ذلك الانتقال إلى نافذة البيانات، وبعدها يتم ملء البيانات الخاصة بالمتقدمة للوظيفة، بالإضافة للحرص الشديد على مراجعتها بكل دقة وحذر شديد. يتم ارفاق أو إرسال المستندات المطلوبة، لكي يتم إثبات صحة البيانات التي تم إدخالها من قِبل المتقدمة للوظيفة. قُم بالضغط على مربع “تأكيد”. اضغط على مربع “إرسال الطلب”.

ومن المهم والضروري جدًا للمتقدمة لوظيفة الأمن العام، أن تقوم بإدخال بياناتها بشكل صحيح ومطابق للمستندات المرفقة، وعند وجود بيانات ومعلومات غير مطابقة للبيانات المرفقة، فسوف يتم استبعاد الطلب وبدون إبداء أي أسباب للرفض، لذلك تم التنبيه عند إدخال البيانات يجب اتباع الدقة والحذر الشديد.

تخصصات الأمن العام للكادر النسائي

تتعدد وتختلف التخصصات بقطاع الأمن العام للكادر النسائي، وتتمثل في:

قطاع الأمن العام.

قطاع الجوازات.

قطاع وزارة الدفاع السعودية.

مركز العمليات الموحدة.

تعد رتبة جندي من الرتب المطلوبة من قِبل قطاع الأمن العام، وتلتحق بها الكثير من النساء في المملكة العربية السعودية، وعند توافر الشروط السابقة والتي تم ذكرها بالتفصيل يسهل على المتقدمة للوظيفة التقدم لوظيفة الأمن العام، وتقديم كافة المستندات المطلوبة والتي تم ذكرها سابقًا مع مراعاة الدقة.