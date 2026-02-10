الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 08:15 صباحاً - اعلى راتب في السعودية .. قائمة اعلى رواتب في السعودية

تعرف معنا على أعلى الرواتب في السعودية 1447، حيث يسعى الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية إلى إيجاد أفضل الوظائف في المملكة، ويتساءل البعض عن أعلى الرواتب لمختلف الوظائف في المملكة العربية السعودية، إلا أن البعض يغفل عامل الخبرة ودرجة القدرة على إنجاز المهام التي يطلبها صاحب العمل، هذه العوامل تحدد الراتب وتختلف من شخص لآخر، ومن خلال الفقرات التالية سنتعرف على رواتب لمختلف الوظائف وهذا ما تتضمنه إحصائيات هيئة الإحصاء في المملكة العربية السعودية.

ما هي أعلى الرواتب بالمملكة العربية السعودية؟

سنتعرف على أعلى الرواتب في المملكة العربية السعودية حسب المدينة، على النحو التالي:

أولاً، يبلغ متوسط ​​راتب الرجل في الرياض حوالي 17,600 ريال سعودي.

يصل متوسط ​​الراتب للرجال في المدينة المنورة حوالي 16.700 ريال سعودي.

ويبلغ متوسط ​​راتب الرجل في الطائف حوالي 15,500 ريال سعودي.

ثم متوسط ​​الراتب للرجال في مكة حوالي 17000 ريال سعودي.

أما متوسط ​​الراتب للرجال في تبوك حوالي 15,200 ريال سعودي.

ويبلغ متوسط ​​الراتب للرجال في الدمام حوالي 16,400 ريال سعودي.

أفضل الوظائف في السعودية من حيث الراتب

من المهم الإشارة إلى أن الراتب الشهري يتم تحديده بناءً على خبرة الفرد ومهاراته، بالإضافة إلى نجاحه في حل المشكلات وأداء مهام العمل، ومن خلال القائمة ادناه سندرج الوظائف الأعلى أجراً في المملكة:

طيار المستوى التاسع: متوسط ​​الراتب 24,900 ريال سعودي.

جراحين وأطباء درجة أولى : 1000 ريال.

المحامي المستوى الثالث : 3000 ريال .

تنفيذيون المستوى الخامس: 3,000 ريال سعودي.

مدير البنك المستوى الرابع: 8000 ريال.

مدير التسويق المركز العاشر: 4000 ريال سعودي.

طبيب أسنان المستوى الثامن : 6000 ريال.

الأستاذ الجامعي الثامن من المرتبة الثامنة: 8000 ريال.

أعلي الوظائف أجرا للنساء في المملكة العربية السعودية

تختلف الوظائف الأعلى أجرًا للنساء في المملكة العربية السعودية بناءً على طبيعة عمل المرأة ومستوى التعليم والخبرة، ولكن بشكل عام تعد الوظائف في المجالات التالية من أفضل الوظائف أجرًا للنساء في المملكة العربية السعودية:

المحاسبة.

هندسة البترول.

القانون.

إدارة الأعمال.

الطب والصيدلة.

التسويق.

البرمجة.

ختامًا لقد تناولنا أعلى الأجور بالمملكة العربية السعودية من حيث المدن بالإضافة إلى أفضل الوظائف من حيث الراتب، كما تعرفنا على الوظائف الأعلى أجرًا بالنسبة للنساء.