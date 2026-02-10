الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 07:09 صباحاً - ما هي طريقة الاشتراك في مزاد اللوحات 1447 عبر أبشر ورابط الاشتراك

يرى الكثيرون في المملكة العربية السعودية أن لوحات السيارات تعبر عن سمات الهوية الشخصية لصاحب السيارة، لذلك نجد منهم من يحرص على اقتناء لوحات مميزة وفريدة لسياراتهم، سواء كانت تحمل دلالات شخصية أو تحمل أرقماً مميزة، ومع التطور التكنولوجي والتقدم السريع الذي يشهده العالم أجمع، تم إتاحة الفرصة للمشاركة في مزادات اللوحات المميزة بشكل إلكتروني، ويتم ذلك عن طريق استخدام منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، وسوف نتعرف في هذا المقال على كيفية الاشتراك في مزاد اللوحات عبر منصة أبشر.

الخطوات اللازمة للاشتراك في مزاد اللوحات عبر منصة أبشر

من الممكن الآن التسجيل في منصة أبشر الإلكترونية لحضور مزاد لوحات إلكتروني من خلال اتباع الخطوات الآتية:

أولا ننتقل إلى بوابة أبشر الإلكترونية من هنا.

ثم نضغط على تبويب أبشر الأفراد من الصفحة الرئيسية للموقع.

ومن ثم نضغط على مربع تسجيل دخول.

وبعد ذلك نسجل كل من اسم المستخدم ورقم هويته وكلمة المرور.

ثم بعد ذلك ننقر على تبويب الخدمات، ومن ثم يتم الضغط على الخدمات الإلكترونية.

ومنها نختار خدمة المرور.

ثم بعد ذلك نضغط على نافذة مزادات اللوحات الإلكترونية المميزة.

ثم نقوم بالضغط فوق زر عرض جميع اللوحات المشاركة بالمزاد.

وعلى الفور سيتم عرض مجموعة من اللوحات المشاركة في المزادات.

ومن ثم نختار اللوحة المناسبة من بينهم.

ثم ندخل بيانات الهوية الشخصية المطلوبة.

ونضغط على مربع اشتراك.

ما هي شروط التسجيل في مزاد اللوحات الإلكتروني

يوجد عدة شروط تم وضعها من قِبَل إدارة المرور العامة في السعودية والتي ينبغي توافرها للإشتراك في مَزاد اللَوحات الإلكترونية من خلال منصة أبشر، وتتمثل فيما يلي: