سيارات لمتوسطي ومحدودي الدخل .. عروض تقسيط سيارات اقتصادية وبأسعار في متناولك

يوجد العديد من السيارات الموجودة لمحدودي الدخل، لذلك يتساءل العديد من الناس عما هي السيارات لمتوسطي ومحدودي الدخل، عروض تقسيط سيارات اقتصادية وبأسعار في متناولك، فالسيارات في المملكة العربية السعودية تكون في حالة جيدة، برغم إنها استعمال ولكن تكون في حالة جيدة، لذلك يمكنك عبر جريدة لحظات نيوز معرفة ما هي السيارات متوسطة السعر

سيارات لمتوسطي ومحدودي الدخل

يوجد العديد من السيارات المعروضة للبيع في المملكة العربية السعودية، وسوف نتعرف معًا على بعض من هذه السيارات في التالي:

1- سيارة تويوتا كامري موديل 2006

يتاح بيع العربية عن طريق التقسيط أو نظام الكاش ويكون سعرها الكاش هو 10.000 ريال سعودي، إذا كنت تريد شراء العربية من خلال التقسيط فيجب دفع 500 ريال سعودي مقدم، 300 ريال سعودي قسط شهري ثابت، تتميز السيارة بإن لها مواصفات ناقل حركة أوتوماتيكي، ولها لون خارجي أسود، وتعمل بالبنزين فقط.

وقد سجل عداد المشي الخاص بالسيارة 21.694 كيلو متر قابل للزيادة البسيطة، حيث إن السيارة تتميز بأنها استعمال بسيط للغاية، وتتواجد السيارة في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.

يوجد بالسيارة مواصفات أخرى منها فتحة سقف. بها مكيف هواء جيد للغاية ولم يستعمل لمدة طويلة، بها زجاج فاميه مثبوت في الرخصة الخاصة بالسيارة، بها ريموت خاص بالكنترول العام للسيارة، بها كاست جديد، وبها أيضًا مبدل أقراص.

للتواصل مع صاحب السيارة برجاء الاتصال على 966554346279

2- سيارة تويوتا كورولا موديل 2013

توجد السيارة في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية ويقدم صاحب السيارة عرض السيارة استعمال خفيف وجيد للغاية، بسعر 25.000 ريال سعودي فقط إذا كان المشتري يريد نظام التقسيط، فيوجد نظام التقسيط على هيئة دفع 4.000 ريال سعودي ودفع 1.000 ريال سعودي شهريًا.

تتميز السيارة بأنها يوجد بها ناقل حركة أوتوماتيكي، وتعمل بوقود البنزين، وموجودة السيارة باللون الأبيض من الخارج، وقد سجل عداد الممشى الخاص بالسيارة تقديم خدمة قيادة المسافة 130.000 كيلومتر.

تحتوي السيارة على العديد من كماليات السيارة، ويوجد بها العديد من التجهيزات، وذلك على مبدل أقراص ومشغل أقراص ونظام التحكم في الطارة، وتتوفر بها مكيف هواء وريموت كنترول للتحكم في النظام العام للسيارة.

للتواصل مع صاحب السيارة يمكن الاتصال على 966561484284

3- سيارة تويوتا كامري 2018

متاح شراء السيارة من خلال نظام الأقساط فقط بدفع 5 آلاف ريال سعودي مقدم، ويبلغ القسط الشهري ألف ريال سعودي، وتمتلك السيارة نوع ناقل الحركة أوتوماتيك، ولونها السيارة من الخارج ابيض، وتتميز السيارة بأنها تستخدم نوع وقود السيارة بالبنزين.

يوجد العديد من السيارات الموجودة في المملكة العربية السعودية المعروضة للبيع، وذلك لأن يوجد الكثير من السيارات الاستعمال النظيف في المملكة، لذلك قد قمنا بالتعرف على السيارات متوسطة السعر