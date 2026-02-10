الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 07:09 صباحاً - أرصاد السعودية: أمطار رعدية تستهدف 9 مناطق من المملكة خلال اليوم مع ظواهر جوية أخرى

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء السادس من مارس 2026، وذلك حيث تشير أحدث الخرائط الجوية إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية من خفيفة إلى متوسطة وعدة ظواهر جوية أخرى تشهدها المملكة.

حيث توضح الخرائط الجوية في المركز الوطني للأرصاد أن هناك 9 مناطق خلال اليوم من المتوقع أن تتأثر بهطول الأمطار من غزيرة إلى متوسطة وهي مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من المدينة المنورة وكذلك الشرقية والرياض والقصيم.

وقد أوضح التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، كما تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط طوال ساعات الذروة.