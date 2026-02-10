افضل دكتور جلدية في مكة المكرمة 2026 شاطر ومجرب افضل 17 دكتور جلدية في مكة

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 07:09 صباحاً - سنتعرف اليوم على افضل دكتور جلدية في مكة المكرمة، حيث إن مكة المكرمة تزخر بالعديد من أفضل أطباء الجلدية في المملكة العربية السعودية، وهؤلاء الأطباء يتبعون طرق العلاج الحديثة والفعالة وفقًا لكل حالة للوصول إلى النتائج المطلوبة، لذلك سنتعرف من خلال موقع لحظات نيوز على افضل دكتور جلدية في مكة المكرمة.

افضل دكتور جلدية في مكة المكرمة

تذخر مدينة مكة المكرمة بالعديد من أطباء الجلدية أصحاب الكفاءات والخبرة الكبيرة، لذلك سنتعرف على أفضل هؤلاء الأطباء بناءً على تجارب المرضى من خلال الآتي:

1- الدكتورة شيماء بدر

إن الدكتورة شيماء بدر من أفضل أطباء الجلدية في مكة المكرمة وخاصة في علاج الأمراض الجلدية للبالغين، لذلك سنتعرف على طرق التواصل معها من خلال الآتي:

العنوان: مركز البدر الطبي العام، مركز جراحة اليوم الواحد، الشرائع.

2- الدكتور مجدي الطويل

الدكتور مجدي الطويل من أفضل أطباء الجلدية في مكة المكرمة، فهو متخصص في علاج الأمراض الجلدية للأطفال والبالغين مثل حساسية وتهيج الجلد، والتصبغات، والحبوب، ويمكن التواصل معه من خلال الآتي:

العنوان: مستشفى الصاعدي، شارع زنفل بن عبد الله، خلف وزارة الإعلام منطقة الزاهر.

3- الدكتور عميرة عبد القادر

الدكتور عميرة عبد القادر من أفضل دكاترة الجلدية في مكة المكرمة، فهو يتمتع بخبرة كبيرة تتخطى 27 عام، وهو متخصص في علاج أمراض الجلدية للبالغين والأطفال، لذلك سنتعرف على طرق التواصل معه من خلال الآتي:

العنوان: عيادات مجمع الأندلس الطبي العام، شارع الحج وادي جليل.

4- الدكتورة فاطمة محرم

الدكتورة فاطمة محرم هي دكتورة جلدية حاصلة على ماجستير الأمراض الجلدية، وتعد من أفضل أطباء الجلدية في مكة المكرمة، ويمكن التواصل معها من خلال الآتي:

العنوان: مجمع لبور كلينك، منطقة الشوقية.

رقم الهاتف: 0593008950.

5- الدكتور عباس الصيرفي

الدكتور عباس الصيرفي هو دكتور استشاري وبروفيسور متخصص في علاج الأمراض الجلدية الدقيقة للبالغين منها التينيا، والبهاق، ومشكلات البشرة، والصلع الوراثي، ويمكن التواصل معه عبر الآتي:

العنوان: طريق مزدلفة الفرعي، حي النسيم.

افضل 17 دكتور جلدية في مكة

هناك عدد كبير من أطباء الجلدية المتميزين في مكة المكرمة، لذلك سنقدم لكم افضل 17 دكتور جلدية في مكة المكرمة من خلال الآتي:

الزهراء فرحات. سارة عبد السلام. صفاء محمود. عبد العليم الزقطه. رشا الملاح. نورهان محمد الحنفي. سهام رمزي الكشاك. أسمهان عمر. رازان اللهيبي. طه حبيب الله. مروة خلف. أحمد سامي. ياسمين عثمان. مروة جمال. ياسمين عبد العزيز. عبد الباسط معراج. نوف مليح.

يرغب الكثير من الناس في المملكة العربية السعودية بالتعرف على افضل دكتور جلدية في مكة المكرمة، حيث إن مكة المكرمة يوجد بها عدد كبير من الأطباء أصحاب الخبرة والكفاءة العالية، والمتخصصين في علاج أمراض الجلدية للأطفال والبالغين.