متى تقدم المطلقه على حساب المواطن 1447 وكم يحق للمطلقة اخذ حساب المواطن لها وللأبناء؟

يسأل الكثير عن متى تقدم المطلقه على حساب المواطن 1447 وكم يحق للمطلقة اخذ حساب المواطن لها وللأبناء؟ وهذا لأن برنامج حساب المواطن يوفر دعم لبعض الفئات في المجتمع السعودي، ومنهم المطلقات، لذلك سوف نعرض لكم من خلال جريدة لحظات نيوز بعض المعلومات عن تقدم المطلقه على حساب المواطن.

متى تقدم المطلقه على حساب المواطن

يمكن للمرأة المطلقة التقديم في برنامج حساب المواطن إذا التزمت بكل الشروط، والتي تتمثل في الآتي:

يحب أن تكون حاصلة على الجنسية السعودية.

أن تكون المتقدمة مقيمة داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

توفير كل الأوراق المطلوبة التي تثبت حضانة الأولاد.

التأكد من استقلالية المتقدمة من خلال المستندات التي تثبت هذا، مثل صك الإيجار أو فاتورة الكهرباء.

من الضروري أن تقدم المطلقة ما يثبت دخلها من الجهات المختصة.

توفير صك الطلاق الموثق.

يجب ألا يقل عمرها عن 18 عام، وألا يزيد عمرها عن 30 عام.

توفير كافة الأوراق الرسمية مثل الحساب البنكي وصورة القيد العائلي وصورة الهوية الوطنية.

لا يجب أن تكون الملقة مقيمة في أحد مراكز الإيواء أو تعرضت للسجن.

كم ينزل للمطلقة في حساب المواطن

يعتبر برنامج حساب المواطن أحد البرامج الهامة في المملكة العربية السعودية، حيث يعمل على تقديم مبالغ مالية لدعم بعض الفئات، وهذا من أجل مواكبة كل ظروف المعيشة الصعبة.

أما نسبة دعم المطلقات فهي تختلف من سيدة إلى أخرى، وهذا لأن النسبة تتحدد على حسب عدد الأبناء وبعض المعايير الأخرى، ولكن أقل مبلغ تحصل عليه المطلقة هو 300 ريال سعودي.

التسجيل في الحساب الوطني للمطلقة

يمكن لكل سيدة مطلقة التسجيل في برنامج الحساب الوطني من خلال الخطوات التالية:

الذهاب إلى منصة حساب المواطن “من هنا“. ثم يجب الذهاب إلى خدمة صوتك مسموع الموجودة في حساب المواطن. انقر على الأيقونة الخاصة بالخدمة. عليك أن تكتب كل البيانات المطلوبة منك، والتي تتمثل في الآتي: الموضوع، اسم الأم، رقم الهوية، رقم الجوال، تاريخ الميلاد بالهجري. ثم عليك أن تحدد نوع الطلب وهو (تسجيل). الخطوة التالية هي اختيار الطلب الفرعية من القائمة (أخرى) ثم عليك شرح الطلب. عندها يجب إرفاق كل المستندات المطلوبة من أجل التسجيل للمطلقة التي تمتلك أبناء، أهمها صك الإعالة أو الحضانة. التأكد من الرمز المرئي وإدخاله في المكان المخصص له. ثم النقر على أيقونة أرسل.

بعد أن تطرقنا للحديث عن متى تقدم المطلقه على حساب المواطن 1447 وكم يحق للمطلقة اخذ حساب المواطن لها وللأبناء؟ تعرفنا على الكثير من المعلومات حول هذا البرنامج، وتبين لنا أنه أحد البرامج الرئيسية في المملكة العربية السعودية، ويعمل على توفير الدعم للكثير من الفئات المستحقة، على رأسهم المطلقات، ولكن يجب الالتزام ببعض الشروط.