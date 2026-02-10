عبر بوابة مقيم | ضوابط وشروط تقديم بلاغ فقدان الإقامة.. توضحها الجوازات السعودية

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 04:13 صباحاً - بما أن الكثير من المقيمين في المملكة العربية السعودية بالأخص من الموجودين فيها على سبيل العمل يتعرضون إلى مشكلة فقدان هويات الإقامة؛ فإن المديرية العامة للجوازات عملت على توجيه تنويه عاجل بضرورة الالتزام بإجراء تقديم إبلاغ فقدان هوية مقيم.

إذ إنها قد أشارت إلى أن هذا البلاغ لا بد أن يتم تقديمها عبر بوابة مقيم وذلك من خلال حساب صاحب العمل؛ وذلك بعد أن يتوجه إليه المقيم الذي تعرض إلى تلك الواقعة وإعلامه بها؛ وهنا يتم إجراء الخدمة على النحو الآتي:

الذهاب إلى منصة مقيم “من هنا“. تسجيل الدخول إلى حساب صاحب العمل. البحث عن المقيم صاحب الهوية المفقودة. يتم عرض ملف المستفيد. تحديد خدمات الجوازات. اختيار الإبلاغ عن فقدان الإقامة ومن ثم متابعة الطلب حتى إتمامه وإرساله.

هل يمكن إلغاء بلاغ فقدان الإقامة عبر مقيم

من أهم التفاصيل التي حرصت المديرية العامة للجوازات السعودية بالإشارة إليها حيال بلاغ فقدان الإقامة هي أنه من غير الممكن إلغاؤه ما دام تم تقديمه وإرساله فعليًا؛ وعليه حتى لو تم العثور على الإقامة بعد ذلك لا يمكن استخدامه بصورة نظامية ولا بد من متابعة إجراءات البلاغ حتى يتم إصدار هوية جديدة والتي يتم استلامها من مقر الجوازات.