سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي يهاجم مستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 10-02-2026

انخفض قليلاً سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليجني الزوج أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على استئناف مكاسبه القوية، في ظل تأثره باختراق خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، ومستفيداً من الدعم الديناميكي نتيجة تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.