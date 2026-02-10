- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي يهاجم مستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 10-02-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-02-10 02:34AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
انخفض قليلاً سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليجني الزوج أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على استئناف مكاسبه القوية، في ظل تأثره باختراق خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، ومستفيداً من الدعم الديناميكي نتيجة تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.