سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يحاول تصريف تشبعه الشرائي – توقعات اليوم – 10-02-2026

لم يستطع سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) الحفاظ على مكاسبه المبكرة على مستوياته اللحظية الأخيرة، ليرتد انخفاضاً مرتكزاً لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في محاولة أخيرة منه للبحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، خاصة ويأتي هذا في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وبدء ظهور تقاطع إيجابي بها، قد يعيد للزوج الزخم الإيجابي لعكس هذا المسار السلبي في الفترة المقبلة.