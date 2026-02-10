4 حالات فقط | التأمينات السعودية توضح متى يمكن صرف تعويض الدفعة الواحدة

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 04:13 صباحاً - حسب نظام التأمينات في المملكة العربية السعودية فإن المشترك لا يحق له الحصول على مستحقاته التأمينية إلا في حالتين؛ أما الأولى فهي أن يصل إلى سن استحقاق المعاش وهو عمر الستين عامًا، بينما الثانية فهي أن يحدث له عجز -لا قدر الله-

إلا أن هناك ما يُعرف بتعويض الدفعة الواحدة التي تطلقها المؤسسة العامة للتأمينات في المملكة العربية السعودية؛ وهو ما يجعل المشترك مستحقًا لصرف مستحقاته كاملة دون تحقيق الشرطين السابقين.

شروط تعويض الدفعة الواحدة في السعودية

في هذا السياق عملت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية على الإشارة إلى وجود أربع حالات أساسية أو شروط هي ما تجعل المشترك مستحق لتعويض الدفعة الواحدة، وهي ما تأتي على النحو التالي: