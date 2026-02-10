الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 04:13 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةأنواع رخص القيادة في المملكة العربية السعودية 1447 وأسعارها وشروط الحصول عليها

أنواع رخص القيادة في المملكة العربية السعودية 1447 وأسعارها وشروط الحصول عليها

قدمت الإدارة العامة بمرور السعودية أنواع عديدة من رخص القيادة، بحيث يختار المواطن المقيم بالمملكة العربية السعودية الرخصة المناسبة له، وسنتعرف معاً على جميع أنواع رخص القيادة بالسعودية 1447، وكذلك الأسعار الخاصة بكل نوع، وتعتمد نوع الرخصة أيضاً على نوع الآلة التي يقودها المواطن؛ حيث يتم بعد ذلك الحصول على الرخصة التي تتوافق مع نوع الآلة.

أنواع رخص القيادة في السعودية 1447 وكيفية اختيارها وتكلفتها

تتعدد أنواع رخصة القيادة بالسعودية؛ وذلك من قبل الإدارة العامة للمرور، حيث يقوم المواطن باختيار رخصة القيادة المناسبة له، وتشتمل أنواع رخص القيادة هي:

رخصة قيادة خاصة: هي للأشخاص الذين يقودون سيارة لا تزيد عن 8 راكب، أو سيارة نقل خاص لا يزيد وزنها عن 3.5 طن. رخصة قيادة عامة: هي رخصة قيادة للذين يقودون سيارات نقل ثقيل وغيرها من السيارات. رخصة قيادة سيارات أشغال عامة: وهنا هي يجب تحديد نوع الإله في الرخصة. رخصة قيادة دراجة آلية: وهي رخصة خاصة بمن يقودون الدراجات الآلية. تصريح قيادة مؤقت: لا يمكن حصول صاحبها عليها إلا عند بلوغ عمر 18 عاماً. رخصة قيادة دبلوماسية: هي رخصة خاصة بمقدمي البعثات الأجنبية.

أسعار رخص القيادة بالمملكة العربية السعودية

يمكن معرفة أسعار استخراج الرخصة ورسوم البدل التالف أو المفقود بالمملكة العربية السعودية من خلال الآتي:

رخصة قيادة خاصة: سعر الرخصة السنوية 40 ريال سعودي، وسعر البدل تالف 100 ريال سعودي.

رخصة قيادة عامة: سعر الرخصة السنوية 40 ريال سعودي، سعر البدل تالف 100 ريال سعودي.

رخصة قيادة سيارات أشغال عامة: سعر الرخصة السنوية 100 ريال سعودي، كذلك سعر البدل تالف 100 ريال سعودي.

رخصة قيادة دراجة آلية: سعر الرخصة السنوية 20 ريال سعودي، وسعر البدل التالف 100 ريال سعودي.

تصريح قيادة مؤقت: سعر الرخصة السنوية 100 ريال سعودي، ويكون سعر البدل تالف 100 ريال سعودي.

شروط الحصول على رخصة القيادة

هناك بعض الشروط التي يجب التأكد منها قبل التقديم على طلب الرخصة وهي كالتالي؛

ألا يقل العمر عن 18 عام.

ملئ استمارة الامتحان الخاصة.

تقديم طلب رسمي.

صورة من البطاقة الوطنية وصورة من إقامة سارية المفعول وصورة من وثيقة التأمين وصورة من بطاقة الأحوال.

وجود فحص طبي.

6 صور شخصية.

دفع الرسوم.

ملف خاص لحفظ الأوراق.

في نهاية مقالنا هذا قد وضحنا أنواع وأسعار رخص القيادة بالمملكة العربية السعودية، وكيفية الاختيار بين أنواع الرخص حتى تتمكن من إيجاد النوع المناسب؛ وذلك يعتمد على نوع الآلة التي يقودها المواطن.