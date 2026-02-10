الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 05:20 صباحاً - طريقة وخطوات التسجيل في بوابة طاقات للباحثين عن العمل

طريقة وخطوات التسجيل في بوابة طاقات للباحثين عن العمل نتعرف عليها بشكل تفصيلي من خلال جريدة لحظات نيوز، حيث يعتبر برنامج طاقات أحد أهم البرامج التي يتم تقديمها من خلال صندوق الموارد البشرية، والذي يعمل على تزويد جميع الباحثين عن عمل بالمهارات والمؤهلات اللازمة.

نتعرف من خلال ما يلي على طريقة وخطوات التسجيل في بوابة طاقات للباحثين عن العمل بشكل تفصيلي:

قم بالدخول بشكل مباشر إلى موقع طاقات البوابة الوطنية للعمل “من هنا“. قم بعدها بالضغط على أيقونة التسجيل كباحث عن عمل. اضغط بعد ذلك على أيقونة المسجلين السابقين في حافز أو مكافأة الجدية للعمل. سجل كافة البيانات المطلوبة والتي تتمثل في رقم الهوية الوطنية للأم، مع تاريخ ميلاد المستخدم ورقم الهوية الوطنية وبريده الإلكتروني كذلك. قم بعدها بالضغط على مربع تسجيل الدخول. سجل اسم المستخدم الجديد وأدخل الرقم السري. قم بعدها بإدخال رقم كلمة المرور. اضغط بعدها على زر التالي. أدخل البريد الإلكتروني. ثم قم بإدخال رقم الهاتف الخاص بالمستخدم. اضغط على أيقونة “إرسال”. سيتم حينها إرسال رقم تحقق على رقم الهاتف الذي كتبه المستخدم. قم بعدها بإدخال رمز التحقق وبذلك يكون تم التسجيل بالشكل الصحيح.

خطوات إنشاء حساب في بوابة طاقات لأصحاب العمل

في إطار التعرف على طريقة وخطوات التسجيل في بوابة طاقات للباحثين عن العمل، نتعرف من خلال ما يلي على خطوات إنشاء حساب في بوابة طاقات لأصحاب العمل بشكل مفصل:

قم بتسجيل الدخول إلى صفحة البرنامج بشكل مباشر “من هنا“. قم بعدها بتحديد نوع التسجيل كصاحب عمل. بعدها حدد نوع مجال العمل الذي تنتمي إليه. سيتم حينها نقلك إلى صفحة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بغرض اعتماد بياناتك. بعد إتمام مصادقة البيانات، سيتم حينها نقلك إلى صفحة البوابة من أجل تقديم مجموعة من التفاصيل والتي تتمثل في المنشأة المقصود التسجيل بها، وعنوان البريد. قم بعدها الموافقة على كافة الشروط والأحكام. قم بمراجعة البريد الإلكتروني الخاص بك، ثم قم بالضغط على رابط التفعيل المرسل هناك. سيطلب منك حينها أصحاب القطاع شبه الحكومي وغير الربحي في هذه تلك الخطوة إدخال المعلومات القابلة للتصديق عليها من خلال البوابة مثل رقم الهوية الوطنية، ورقم الاشتراك في التأمينات الاجتماعية. قم بعدها برفع شهادة التأمينات الاجتماعية مع صورة عن الهوية الوطنية. بعد التحقق بنجاح من المعلومات سيتم حينها إرسال رسالة بريدية تحتوي على رابط تفعيل الحساب.

طاقات للتوظيف النسائي

بالنسبة إلى النساء فمن الممكن التسجيل عن طريق إنشاء حساب من خلال الصفحة الرئيسية للبوابة الوطنية للعمل طاقات بالنسبة إلى الباحثات عن عمل وهذا من أجل الاستفادة من دعم برنامج حافز المادي والتأهيل للوظيفة المناسبة.

يعتبر برنامج طاقات أحد برامج صندوق تنمية الموارد البشرية، والذي يعمل على توفير فرص من أجل تدريب القوى العاملة وتأمين فرص عمل للمواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل.