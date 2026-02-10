الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 05:20 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةمتى يبدأ مزاد اللوحات الإلكتروني؟ موعد بدء مزاد اللوحات في أبشر وطريقة الاشتراك

متى يبدأ مزاد اللوحات الإلكتروني؟ موعد بدء مزاد اللوحات في أبشر وطريقة الاشتراك

يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد فتح مزاد اللوحات في أبشر، وعن أيضا الخطوات التي يجب اتخاذها حتى تستطيع الاشتراك في مزاد اللوحات الإلكتروني، فمن خلال الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، تم إطلاق خدمة مزاد اللوحات الإلكترونية عبر منصة أبشر الرقمية، فإذا كنت من المحبين للوحات المميزة يمكنك الاشتراك في هذه الخدمة التي تمنحك هذه الأفضلية، لمعرفة موعد افتتاح مزاد اللوحات في أبشر، وكيفية التقديم، وغيرها من التفاصيل حول هذا المزاد، تابع التفاصيل القادمة في سطور هذا المقال.

ما هو موعد مزاد اللوحات في أبشر؟

قامت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، إطلاق مزاد اللوحات الإلكترونية للسيارات المميزة، فإذا كنت من الأشخاص المفضلين الحصول على لوحة مميزة يمكنك الدخول في المزايدة عليها عبر المنصة، والجدير بالذكر أن إدارة المرور لم تحدد موعد معين لبدء المزاد، حيث يمكنك الدخول إلى أي مزاد في أي وقت.

ما هي خطوات الاشتراك في مزاد اللوحات الالكتروني؟

إذا أردت الاشتراك في أي من المزادات التي تطرحها الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، هناك عدة خطوات يجب اتباعها، وهي كالتالي: